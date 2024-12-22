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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России. 22.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-22T14:30+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску, скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников "Иностранного легиона" в 138 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 100 украинских беспилотников самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 БПЛА, 590 ЗРК, 19952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 19932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о ситуации на Курском направлении. За сутки Киев потерял там более 260 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-i-perspektivy-kontsa-igry-1053213520.html

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