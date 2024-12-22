https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-deputata-adgura-kharaziya-1053224693.html
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Адгура Харазия
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Адгура Харазия
Sputnik Абхазия
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — депутат Адгур Харазия... 22.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Народного Собрания Адгура Харазия, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.Он подозревается в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство общеопасным способом.21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и дали согласие на возбуждение уголовного дела. По словам и.о. генпрокурора Абхазии Дамира Квициния, 19 декабря на заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждался запрет на майнинг криптовалют. Между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия вспыхнул конфликт, и Харазия "на почве внезапно возникшей личной неприязни" совершил не менее четырех выстрелов в Кварчия с целью умышленного убийства из пистолета неустановленного образца.Депутат Вахтанг Голандзия оказался на линии огня, пуля попала в грудную клетку. Сам Кварчия тоже получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное ранение левого плеча.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/adgur-kharaziya-lishen-deputatskoy-neprikosnovennosti-1053223786.html
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абхазия, новости, парламент абхазии
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Адгура Харазия
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — депутат Адгур Харазия, скрылся с места преступления.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik.
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Народного Собрания Адгура Харазия, сообщает
Генеральная прокуратура Абхазии.
Он подозревается в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство общеопасным способом.
Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.
21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и дали согласие на возбуждение уголовного дела.
По словам и.о. генпрокурора Абхазии Дамира Квициния, 19 декабря на заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждался запрет на майнинг криптовалют.
Между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия вспыхнул конфликт, и Харазия "на почве внезапно возникшей личной неприязни" совершил не менее четырех выстрелов в Кварчия с целью умышленного убийства из пистолета неустановленного образца.
Депутат Вахтанг Голандзия оказался на линии огня, пуля попала в грудную клетку. Сам Кварчия тоже получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное ранение левого плеча.