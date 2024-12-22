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Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Адгура Харазия

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Адгура Харазия

Sputnik Абхазия

19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — депутат Адгур Харазия... 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T11:32+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Народного Собрания Адгура Харазия, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.Он подозревается в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство общеопасным способом.21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и дали согласие на возбуждение уголовного дела. По словам и.о. генпрокурора Абхазии Дамира Квициния, 19 декабря на заседании комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсуждался запрет на майнинг криптовалют. Между депутатами Адгуром Харазия и Каном Кварчия вспыхнул конфликт, и Харазия "на почве внезапно возникшей личной неприязни" совершил не менее четырех выстрелов в Кварчия с целью умышленного убийства из пистолета неустановленного образца.Депутат Вахтанг Голандзия оказался на линии огня, пуля попала в грудную клетку. Сам Кварчия тоже получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное ранение левого плеча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/adgur-kharaziya-lishen-deputatskoy-neprikosnovennosti-1053223786.html

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