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Хутаба о законопроекте о полном запрете майнинга в Абхазии

Хутаба о законопроекте о полном запрете майнинга в Абхазии

Sputnik Абхазия

Депутат Парламента Абхазии Даут Хутаба в эфире радио Sputnik прокомментировал работу над проектами закона, ужесточающими наказание за майнинг криптовалюты. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

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Хутаба о законопроекте о полном запрете майнинга в Абхазии Sputnik Абхазия Хутаба о законопроекте о полном запрете майнинга в Абхазии

16 декабря депутаты приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют" и "О запрете на осуществление майнинга криптовалют".Принятые законопроекты предусматривают уголовную ответственность в сфере осуществления майнинга криптовалют:– Ввоз оборудования для добычи криптовалюты может грозить лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов.– Майнинг криптовалют в большом объеме также грозит лишением свободы до трех лет с конфискацией оборудования.– Суммарный объем потребления энергии оборудованием для добычи криптовалюты, превышающий 30 киловатт, расценивается как большой объем незаконного потребления.Слушайте подкаст.

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