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https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/mayning-zapretili-v-10-regionakh-rossii-do-2031-goda-1053245867.html
Майнинг запретили в 10 регионах России до 2031 года
Майнинг запретили в 10 регионах России до 2031 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Майнинг запретили в десяти регионах России до 2031 года. 24.12.2024, Sputnik Абхазия
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майнинг в абхазии
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электроэнергия
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Майнинг запретили в десяти регионах России до 2031 года. Потребление электричества майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт. Минэнерго прогнозирует рост до 5-6 ГВт. В Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты, с 2020 года — запрет на ввоз оборудования для майнинга. Майнинг — одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч, на майнинг приходится около 613 миллионов кВт·ч дефицита.
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майнинг в абхазии, россия, электроэнергия
майнинг в абхазии, россия, электроэнергия

Майнинг запретили в 10 регионах России до 2031 года

14:00 24.12.2024 (обновлено: 16:39 24.12.2024)
© Sputnik / Евгений КозыревОдна из майнинговых ферм в Иркутской области
Одна из майнинговых ферм в Иркутской области - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Евгений Козырев
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Майнинг запретили в десяти регионах России до 2031 года.
Запрет начнет действовать с 2025 года в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
Потребление электричества майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт. Минэнерго прогнозирует рост до 5-6 ГВт. В Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты, с 2020 года — запрет на ввоз оборудования для майнинга.
Майнинг — одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч, на майнинг приходится около 613 миллионов кВт·ч дефицита.
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