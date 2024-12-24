https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/mayning-zapretili-v-10-regionakh-rossii-do-2031-goda-1053245867.html

Майнинг запретили в 10 регионах России до 2031 года

Майнинг запретили в 10 регионах России до 2031 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Майнинг запретили в десяти регионах России до 2031 года. 24.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-24T14:00+0300

2024-12-24T14:00+0300

2024-12-24T16:39+0300

майнинг в абхазии

россия

электроэнергия

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Майнинг запретили в десяти регионах России до 2031 года. Потребление электричества майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт. Минэнерго прогнозирует рост до 5-6 ГВт. В Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты, с 2020 года — запрет на ввоз оборудования для майнинга. Майнинг — одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч, на майнинг приходится около 613 миллионов кВт·ч дефицита.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

майнинг в абхазии, россия, электроэнергия