https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/strukturnoe-podrazdelenie-po-borbe-s-mayningom-budet-sozdano-na-baze-mvd-abkhazii-1053247173.html

Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии

Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии. 24.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-24T18:59+0300

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2024-12-24T18:59+0300

в абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

мвд абхазии

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии. Соответствующее поручение сделал и.о. президента Бадра Гунба. Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты, с 2020 года — запрет на ввоз оборудования для майнинга. Майнинг — одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч, на майнинг приходится около 613 миллионов кВт·ч дефицита.

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абхазия, майнинг в абхазии, мвд абхазии