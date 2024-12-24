https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/strukturnoe-podrazdelenie-po-borbe-s-mayningom-budet-sozdano-na-baze-mvd-abkhazii-1053247173.html
Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии
Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии. 24.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-24T18:59+0300
2024-12-24T18:59+0300
2024-12-24T18:59+0300
в абхазии
абхазия
майнинг в абхазии
мвд абхазии
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии. Соответствующее поручение сделал и.о. президента Бадра Гунба. Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты, с 2020 года — запрет на ввоз оборудования для майнинга. Майнинг — одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч, на майнинг приходится около 613 миллионов кВт·ч дефицита.
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абхазия, майнинг в абхазии, мвд абхазии
абхазия, майнинг в абхазии, мвд абхазии
Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Структурное подразделение по борьбе с майнингом будет создано на базе МВД Абхазии.
Соответствующее поручение сделал и.о. президента Бадра Гунба.
Он также поручил разработать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность структурного подразделения. Оно будет сформировано в пределах численности работников аппарата МВД.
Абхазии с 2018 года действовали временные ограничения на добычу криптовалюты, с 2020 года — запрет на ввоз оборудования для майнинга.
Майнинг — одна из основных причин энергокризиса в стране. Годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 миллионов кВт·ч, на майнинг приходится около 613 миллионов кВт·ч дефицита.