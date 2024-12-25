https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/28-chelovek-vyzhili-posle-krusheniya-samoleta-v-kazakhstane-1053250291.html

28 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

28 человек выжили после крушения самолета в Казахстане

Sputnik Абхазия

Рейс Баку – Грозный из-за тумана был перенаправлен в Актау и, по предварительным данным, столкнулся со стаей птиц. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Число выживших в крушении самолета под Актау выросло до 28, среди них двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.Уточняется, что всего на борту находилось 62 человека и пять членов экипажа. 37 пассажиров — граждане Азербайджана, 16 — россияне, шестеро — граждане Казахстана, еще трое — Киргизии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/samolet-azerbaijan-airlines-poterpel-krushenie-v-kazakhstane-1053248520.html

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