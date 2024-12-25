https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/28-chelovek-vyzhili-posle-krusheniya-samoleta-v-kazakhstane-1053250291.html
28 человек выжили после крушения самолета в Казахстане
28 человек выжили после крушения самолета в Казахстане
Sputnik Абхазия
Рейс Баку – Грозный из-за тумана был перенаправлен в Актау и, по предварительным данным, столкнулся со стаей птиц. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T12:19+0300
2024-12-25T12:19+0300
2024-12-25T13:30+0300
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053248874_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_30c2f2be008e424b92971593e02ea9b0.jpg
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Число выживших в крушении самолета под Актау выросло до 28, среди них двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.Уточняется, что всего на борту находилось 62 человека и пять членов экипажа. 37 пассажиров — граждане Азербайджана, 16 — россияне, шестеро — граждане Казахстана, еще трое — Киргизии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/samolet-azerbaijan-airlines-poterpel-krushenie-v-kazakhstane-1053248520.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053248874_84:0:1200:837_1920x0_80_0_0_178425e73965a8eaec32ebcb2195c183.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
28 человек выжили после крушения самолета в Казахстане
12:19 25.12.2024 (обновлено: 13:30 25.12.2024)
Рейс Баку – Грозный из-за тумана был перенаправлен в Актау и, по предварительным данным, столкнулся со стаей птиц.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Число выживших в крушении самолета под Актау выросло до 28, среди них двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.
Девять человек в тяжелом состоянии, на месте также обнаружены тела четырех погибших.
Уточняется, что всего на борту находилось 62 человека и пять членов экипажа. 37 пассажиров — граждане Азербайджана, 16 — россияне, шестеро — граждане Казахстана, еще трое — Киргизии.