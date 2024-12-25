https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/deputaty-prizvali-ne-obostryat-situatsiyu-so-strelboy-v-parlamente-1053264989.html
Депутаты призвали не обострять ситуацию со стрельбой в Парламенте
Депутаты призвали не обострять ситуацию со стрельбой в Парламенте
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В результате стрельбы в здании Народного Собрания погиб депутат Вахтанг Голандзия, депутат Кан Кварчия был ранен. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T21:44+0300
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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Парламент Абхазии призвал не обострять ситуацию, вызванную трагическим инцидентом со стрельбой в Народном Собрании 19 декабря. Парламентарии также обратились к Совету Старейшин с просьбой о посредничестве в разрешении межродовых и межличностных конфликтов. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 24 декабря неизвестные обстреляли из автомата дом Адгура Харазия в Сухуме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/nazvano-uslovie-lisheniya-kharaziya-deputatskogo-mandata--1053233863.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Депутаты призвали не обострять ситуацию со стрельбой в Парламенте
В результате стрельбы в здании Народного Собрания погиб депутат Вахтанг Голандзия, депутат Кан Кварчия был ранен.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Парламент Абхазии призвал не обострять ситуацию, вызванную трагическим инцидентом со стрельбой в Народном Собрании 19 декабря.
"Сейчас необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации и вовлечения все большего числа участников в неразрывный цикл междоусобной вражды и совершения противоправных действий с применением насилия или с угрозой его применения", — говорится в официальном заявлении законодательного органа.
Парламентарии также обратились к Совету Старейшин с просьбой о посредничестве в разрешении межродовых и межличностных конфликтов.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
24 декабря неизвестные обстреляли из автомата дом Адгура Харазия в Сухуме.