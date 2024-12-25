https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/pochti-60-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1053248006.html
Почти 60 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Почти 60 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T09:23+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 декабря сбили почти 60 украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.26 беспилотников сбиты над Белгородской областью, 23 – над Воронежской областью, по три – над Курской, Брянской и Тамбовской областями, еще один – над Азовским морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/russkoe-oruzhie-tu-160m--osnova-moguschestva-dalney-aviatsii-1053241520.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
Почти 60 украинских дронов сбили над российскими регионами за ночь
09:23 25.12.2024 (обновлено: 10:27 25.12.2024)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 декабря сбили почти 60 украинских дронов над российскими регионами, сообщает Министерство обороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в публикации ведомства.
26 беспилотников сбиты над Белгородской областью, 23 – над Воронежской областью, по три – над Курской, Брянской и Тамбовской областями, еще один – над Азовским морем.