https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-26-dekabrya-1053255978.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T15:55+0300
2024-12-25T15:55+0300
2024-12-25T15:55+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036394737_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_24c478f744b04c9b22fa521ac1f8702a.jpg
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В четверг, 26 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036394737_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_086fc0544194833d46a7e88f6090a408.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В четверг, 26 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.