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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-25T15:55+0300

2024-12-25T15:55+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В четверг, 26 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии