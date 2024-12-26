https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/osvobozhden-naselennyy-punkt-gigant-v-dnr-1053274511.html

Освобожден населенный пункт Гигант в ДНР

Освобожден населенный пункт Гигант в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1505 человек в зоне спецоперации, следует из сводки оборонного ведомства. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T17:00+0300

2024-12-26T17:00+0300

2024-12-26T18:02+0300

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Гигант в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 56 украинских беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 БПЛА, 590 ЗРК, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о результатах деятельности российских войск на Курском направлении. "За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщает Минобороны. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/svo-ukhodyaschiy-god-gasit-svet-na-ukraine-1053265297.html

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