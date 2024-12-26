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СВО: уходящий год "гасит свет" на Украине

СВО: уходящий год "гасит свет" на Украине

Sputnik Абхазия

Череда военных поражений и катастрофическая для ВСУ ситуация на всех участках фронта не изменили антироссийской риторики и сути киевского режима. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T09:00+0300

2024-12-26T09:00+0300

2024-12-26T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Россия продолжает решать задачи демилитаризации и денацификации исключительно военными средствами, и четвертый год СВО не обещает бандеровской Украине ничего хорошего, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Крылатые "Калибры" и Х-101, а также "Искандеры" и дроны поразили цели в Киеве Днепропетровске (Зеленодольская ТЭЦ), Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Ивано-Франковске (Бурштынская ТЭС), Краматорске (Славянская ТЭС). Взрывы также отмечены в Винницкой и Хмельницкой областях. Вторые сутки горят секретные объекты в Киеве, самолеты F-16 и другие носители ракет SCALP/Storm Shadow на аэродромах ВСУ.Киевский узурпатор Владимир Зеленский сегодня в очередной раз солгал об уничтожении 50 из 70 российских ракет. Днем ранее он сообщил о нейтрализации аж 59 из 60 воздушных целей. Глава Минэнерго Украины Галущенко признал, что Россия провела массовую атаку по энергообъектам, которые обеспечивали электричеством и отоплением предприятия бандеровского ВПК.Стратегическая цель российских ракетных ударов – остановка производства и ремонта военной техники, снижение боеспособности ВСУ. Российские войска "гасят свет", и этим приближают светлый день достижения целей спецоперации.Между тем, над западными регионами России в ночь с 24 на 25 декабря средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА, которые невозможно собрать из западных комплектующих в чистом поле, под дождем и снегом. Инженеры "незалежной" в лабораторных условиях продолжают экспериментировать с дальностью поражения исконно украинской ракеты "Трембита" (на сегодня – до 200 км), стремятся "достать Москву". Поэтому продолжение массированных ударов ВС России по украинским объектам энергетики и ВПК – необходимость и неизбежность, стратегия уходящего 2024-го и эстафета нового 2025 года.Стратегия ВСУ – от бедствия к катастрофеЗа время российской специальной военной операции уничтожены несколько украинских армий образца февраля 2022 года: около 1 млн военнослужащих убитыми и ранеными, более 650 самолетов и 280 вертолетов, 38500 беспилотных летательных аппаратов, 590 ЗРК, 1500 РСЗО, почти 2000 танков и других боевых бронемашин, 19990 артиллерийских орудий и минометов. Только на Курском направлении за неполных пять месяцев ВСУ потеряли убитыми более 43700 военнослужащих – это двадцать полнокровных бригад.Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 24 декабря констатировал, что ВС России владеют инициативой на всей линии фронта, наносят удары одновременно на нескольких направлениях, а ВСУ постоянно отступают с большими потерями живой силы и техники.Британский военный аналитик Александр Меркурис дополнил обзор польского стратега: "Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Все украинские атаки и контратаки безуспешны. Украинские войска все больше деморализованы… Картина катастрофическая".Даже издание "Украинская правда" не скрывает "хаос в управлении войсками" и динамику отступления: ВСУ потеряли в Донбассе в июне – 100 км², в сентябре – 400 км², в ноябре – 610 км². Более того, украинские СМИ прогнозируют скорое наступление российских войск на Херсонском направлении, с форсированием Днепра.Неслучайно в Европарламенте возникло смелое предположение о "самом логичном" завершении конфликта на Украине – возвращении всех русскоязычных территорий в Россию, с отказом Киева от вступления в НАТО. Вероятно, автор прогноза, болгарский депутат Европарламента Петар Волгин сам не знает, насколько русскоязычен город Киев.С другой стороны, Москва не имеет иллюзий относительно легкости урегулирования вооруженного конфликта на Украине в связи с приходом в Белый дом новой администрации. Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня подчеркнул, что проблему можно разрешить лишь с учетом законных интересов РФ и других стран, заключением непростых договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе. Поэтому российские войска в зонах СВО и КТО продолжают эффективно перемалывать бандеровские вооруженные формирования и натовских "добровольцев" ВСУ, западный "железный поток" вооружений и техники, мифы "исключительности".В "котлах" украинского ТВД почти три года "вываривается" старый мир, основанный на "правилах" США и НАТО. Здесь формируется новая система равной и неделимой безопасности многополярного мира. Поэтому Новый 2025 год вряд ли станет проще уходящего старого.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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