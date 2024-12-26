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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T20:00+0300

2024-12-26T20:00+0300

2024-12-26T20:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. В пятницу, 27 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью преимущественно без осадков, днем в предгорьях местами возможен кратковременный слабый дождь.Атмосферное давление –762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

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абхазия, погода в абхазии