https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/shamil-adzynba-vydvinut-v-kachestve-kandidata-na-prezidentskiy-post-1053277751.html
Шамиль Адзынба выдвинут в качестве кандидата на президентский пост
Шамиль Адзынба выдвинут в качестве кандидата на президентский пост
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 26.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-26T21:23+0300
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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. "Народная партия Абхазии" выдвинула Шамиля Адзинба кандидатом в президенты республики, сообщает "Абаза-ТВ". Регистрация инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты началась 17 декабря. Уже зарегистрированы три группы, их члены должны собрать от 2000 до 2500 подписей избирателей. Согласно законодательству, в случае, если кандидата выдвигают на партийном съезде, собирать подписи не нужно. Шамиль Адзынба — абхазский политический деятель, бывший первый вице-премьер Абхазии. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, удостоен звания "Герой Абхазии". Был участником выборов президента республики в 2011 году на пост вице-президента в паре с кандидатом в президенты Сергеем Шамба. В 2019 году участвовал в выборах в качестве кандидата в президенты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/dve-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-prezidenty-zaregistriroval-tsik-1053260465.html
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Шамиль Адзынба выдвинут в качестве кандидата на президентский пост
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. "Народная партия Абхазии" выдвинула Шамиля Адзинба кандидатом в президенты республики, сообщает "Абаза-ТВ".
За процедурой голосования на партийном съезде наблюдали представители ЦИК.
Регистрация инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты началась 17 декабря. Уже зарегистрированы три группы, их члены должны собрать от 2000 до 2500 подписей избирателей.
Согласно законодательству, в случае, если кандидата выдвигают на партийном съезде, собирать подписи не нужно.
Шамиль Адзынба — абхазский политический деятель, бывший первый вице-премьер Абхазии.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, удостоен звания "Герой Абхазии".
Был участником выборов президента республики в 2011 году на пост вице-президента в паре с кандидатом в президенты Сергеем Шамба. В 2019 году участвовал в выборах в качестве кандидата в президенты.