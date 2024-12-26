https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/shamil-adzynba-vydvinut-v-kachestve-kandidata-na-prezidentskiy-post-1053277751.html

Шамиль Адзынба выдвинут в качестве кандидата на президентский пост

Шамиль Адзынба выдвинут в качестве кандидата на президентский пост

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T21:23+0300

2024-12-26T21:23+0300

2024-12-26T21:23+0300

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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. "Народная партия Абхазии" выдвинула Шамиля Адзинба кандидатом в президенты республики, сообщает "Абаза-ТВ". Регистрация инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты началась 17 декабря. Уже зарегистрированы три группы, их члены должны собрать от 2000 до 2500 подписей избирателей. Согласно законодательству, в случае, если кандидата выдвигают на партийном съезде, собирать подписи не нужно. Шамиль Адзынба — абхазский политический деятель, бывший первый вице-премьер Абхазии. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, удостоен звания "Герой Абхазии". Был участником выборов президента республики в 2011 году на пост вице-президента в паре с кандидатом в президенты Сергеем Шамба. В 2019 году участвовал в выборах в качестве кандидата в президенты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/dve-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-prezidenty-zaregistriroval-tsik-1053260465.html

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