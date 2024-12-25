https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/dve-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-prezidenty-zaregistriroval-tsik-1053260465.html

Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК

Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-25T16:09+0300

2024-12-25T16:09+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии зарегистрировал ЦИК в среду, 25 декабря. По словам главы комиссии Дмитрия Маршан, регистрация началась 17 декабря, но до сегодняшнего дня была зарегистрирована только одна группа, так как из-за стрельбы в Парламенте Абхазии, которая произошла 19 декабря, претенденты на пост главы государства временно приостановили процесс регистрации. Членам инициативных групп выдали удостоверение о регистрации и подписные листы. Им нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. Кроме того, сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала политическую партию "Народная партия Абхазии". Кандидат будет выдвинут по итогам партийного съезда 26 декабря. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html

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