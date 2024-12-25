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Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК
Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 25.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-25T16:09+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии зарегистрировал ЦИК в среду, 25 декабря. По словам главы комиссии Дмитрия Маршан, регистрация началась 17 декабря, но до сегодняшнего дня была зарегистрирована только одна группа, так как из-за стрельбы в Парламенте Абхазии, которая произошла 19 декабря, претенденты на пост главы государства временно приостановили процесс регистрации. Членам инициативных групп выдали удостоверение о регистрации и подписные листы. Им нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей. Кроме того, сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала политическую партию "Народная партия Абхазии". Кандидат будет выдвинут по итогам партийного съезда 26 декабря. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html
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Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты зарегистрировал ЦИК
16:09 25.12.2024 (обновлено: 17:30 25.12.2024)
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии зарегистрировал ЦИК в среду, 25 декабря.
По словам главы комиссии Дмитрия Маршан, регистрация началась 17 декабря, но до сегодняшнего дня была зарегистрирована только одна группа, так как из-за стрельбы в Парламенте Абхазии
, которая произошла 19 декабря, претенденты на пост главы государства временно приостановили процесс регистрации.
Первым кандидатом сегодня стал бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вторым – экс-министр экономики Адгур Ардзинба.
Членам инициативных групп выдали удостоверение о регистрации и подписные листы. Им нужно будет собрать не менее 2000 и не более 2500 подписей избирателей.
Кроме того, сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала политическую партию "Народная партия Абхазии". Кандидат будет выдвинут по итогам партийного съезда 26 декабря.
Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты.
Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.