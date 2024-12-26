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Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии

Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии

Sputnik Абхазия

Во время внеочередного заседания Парламента 16 декабря были приняты в первом чтении законопроекты, касающиеся майнинга криптовалют. Законодательные инициативы... 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T10:45+0300

2024-12-26T10:45+0300

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Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии

Во время внеочередного заседания Парламента 16 декабря были приняты в первом чтении законопроекты, касающиеся майнинга криптовалют. Законодательные инициативы предусматривают уголовную ответственность за майнинг, ввоз оборудования для добычи криптовалюты, а также майнинг в большом объеме может грозить лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов. Законопроект о майнинге и проблемы, связанные с этим видом деятельности в Абхазии, в эфире радио Sputnik обсудили юрист, бывший генпрокурор Алексей Ломия и правозащитник, бывший руководитель следственного управления Генпрокуратуры, а также руководитель аппарата Верховного суда Абхазии с 2016 по 2023 год Джемал Гогия.Слушайте подкаст.

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