https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/takie-obstoyatelstva-lomiya-i-gogiya-o-zaprete-mayninga-v-abkhazii-1053261107.html
Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии
Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии
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Во время внеочередного заседания Парламента 16 декабря были приняты в первом чтении законопроекты, касающиеся майнинга криптовалют. Законодательные инициативы... 26.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-26T10:45+0300
2024-12-26T10:45+0300
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Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Ломия и Гогия о запрете майнинга в Абхазии
Во время внеочередного заседания Парламента 16 декабря были приняты в первом чтении законопроекты, касающиеся майнинга криптовалют. Законодательные инициативы предусматривают уголовную ответственность за майнинг, ввоз оборудования для добычи криптовалюты, а также майнинг в большом объеме может грозить лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов. Законопроект о майнинге и проблемы, связанные с этим видом деятельности в Абхазии, в эфире радио Sputnik обсудили юрист, бывший генпрокурор Алексей Ломия и правозащитник, бывший руководитель следственного управления Генпрокуратуры, а также руководитель аппарата Верховного суда Абхазии с 2016 по 2023 год Джемал Гогия.Слушайте подкаст.
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абхазия, майнинг в абхазии, законы, такие обстоятельства, подкасты, аудио
абхазия, майнинг в абхазии, законы, такие обстоятельства, подкасты, аудио
Во время внеочередного заседания Парламента 16 декабря были приняты в первом чтении законопроекты, касающиеся майнинга криптовалют. Законодательные инициативы предусматривают уголовную ответственность за майнинг, ввоз оборудования для добычи криптовалюты, а также майнинг в большом объеме может грозить лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов.
Законопроект о майнинге и проблемы, связанные с этим видом деятельности в Абхазии, в эфире радио Sputnik
обсудили юрист, бывший генпрокурор Алексей Ломия и правозащитник, бывший руководитель следственного управления Генпрокуратуры, а также руководитель аппарата Верховного суда Абхазии с 2016 по 2023 год Джемал Гогия.