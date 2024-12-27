https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/abkhazskie-tamozhenniki-izyali-23-mayning-apparata-v-pitsunde-i-gudautskom-rayone-1053290399.html
Абхазские таможенники изъяли 23 майнинг-аппарата в Пицунде и Гудаутском районе
Абхазские таможенники изъяли 23 майнинг-аппарата в Пицунде и Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. 23 майнинг-аппарата изъяли сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста "Псоу" в Пицунде и в селе Хыпста Гудаутского... 27.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-27T16:00+0300
2024-12-27T16:00+0300
2024-12-27T19:25+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. 23 майнинг-аппарата изъяли сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста "Псоу" в Пицунде и в селе Хыпста Гудаутского района. Еще 4 подключенных аппарата обнаружили в частном доме в селе Хыпста, владелец — Джения.
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майнинг в абхазии, таможня, абхазия, пицунда, гудаутский район
майнинг в абхазии, таможня, абхазия, пицунда, гудаутский район
Абхазские таможенники изъяли 23 майнинг-аппарата в Пицунде и Гудаутском районе
16:00 27.12.2024 (обновлено: 19:25 27.12.2024)
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. 23 майнинг-аппарата изъяли сотрудники правоохранительного подразделения таможенного поста "Псоу" в Пицунде и в селе Хыпста Гудаутского района.
Как сообщили в ГТК, 19 единиц оборудования нашли в коммерческом помещении частного дома на улице Агрба в Пицунде. Они принадлежали гражданину Бутба. 13 были подключены к сети, но не работали.
Еще 4 подключенных аппарата обнаружили в частном доме в селе Хыпста, владелец — Джения.