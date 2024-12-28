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Незаконная крипта: как в Абхазии будут бороться с майнерами
Незаконная крипта: как в Абхазии будут бороться с майнерами
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В интервью радио Sputnik экс-генпрокурор Абхазии Алексей Ломия и бывший руководитель аппарата Верховного суда Джемал Гогия рассказали о том, как нормы... 28.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-28T16:06+0300
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В интервью радио Sputnik экс-генпрокурор Абхазии Алексей Ломия и бывший руководитель аппарата Верховного суда Джемал Гогия рассказали о том, как нормы законопроекта, принятого Парламентом в первом чтении, помогут бороться с майнингом и в чем государство может просчитаться. Полный запрет на добычу криптовалют – главный пункт, на который стоит обратить внимание в новом законе о запрете майнинга, считает экс-руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия. По его словам, ранее полного запрета не было, поэтому оборот запрещен не был. Аппараты по добыче криптовалют можно были купить и продать в Абхазии, нельзя было лишь использовать их. По мнению Гогия, закон о запрете на добычу криптовалюты в Абхазии нарушает права хозяйствующих субъектов."Сегодня закон, который планируется принять, действует на деятельность хозяйствующих субъектов. Государство в этом случае вправе вмешиваться в их деятельность, если это затрагивает законные интересы и права граждан", - объяснил он.
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абхазия, майнинг в абхазии, видео, мультимедиа, видео
В интервью радио Sputnik экс-генпрокурор Абхазии Алексей Ломия и бывший руководитель аппарата Верховного суда Джемал Гогия рассказали о том, как нормы законопроекта, принятого Парламентом в первом чтении, помогут бороться с майнингом и в чем государство может просчитаться.
Полный запрет на добычу криптовалют – главный пункт, на который стоит обратить внимание в новом законе о запрете майнинга, считает экс-руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия.
По его словам, ранее полного запрета не было, поэтому оборот запрещен не был. Аппараты по добыче криптовалют можно были купить и продать в Абхазии, нельзя было лишь использовать их.
По мнению Гогия, закон о запрете на добычу криптовалюты в Абхазии нарушает права хозяйствующих субъектов.
"Сегодня закон, который планируется принять, действует на деятельность хозяйствующих субъектов. Государство в этом случае вправе вмешиваться в их деятельность, если это затрагивает законные интересы и права граждан", - объяснил он.