https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/sledstvennyy-komitet-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-krusheniya-samoleta-azal-1053303339.html
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, рассказали в... 28.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-28T16:24+0300
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, рассказали в Кремле. Дело завели по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Сегодня президент России Владимир Путин ранее созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за то, что инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.В разговоре было отмечено, что следовавший по расписанию самолет AZAL не раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это время столица Чечни, а также Моздок и Владикавказ подверглись атакам украинских боевых беспилотников, и средства ПВО отражали их.Путин ыразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/28-chelovek-vyzhili-posle-krusheniya-samoleta-v-kazakhstane-1053250291.html
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россия, азербайджан, в мире, происшествия, авиакатастрофы
россия, азербайджан, в мире, происшествия, авиакатастрофы
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, рассказали в Кремле.
Дело завели по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
"Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - говорится в сообщении.
Сегодня президент России Владимир Путин ранее созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принес извинения за то, что инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.
В разговоре было отмечено, что следовавший по расписанию самолет AZAL не раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это время столица Чечни, а также Моздок и Владикавказ подверглись атакам украинских боевых беспилотников, и средства ПВО отражали их.
Путин ыразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.