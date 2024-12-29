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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 29.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-29T16:56+0300
2024-12-29T16:56+0300
2024-12-29T16:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В понедельник 30, декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, в конце дня и поздним вечером местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В понедельник 30, декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Днем без осадков, в конце дня и поздним вечером местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.