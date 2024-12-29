https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-30-dekabrya-1053307824.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 29.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-29T16:56+0300

2024-12-29T16:56+0300

2024-12-29T16:56+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В понедельник 30, декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Днем без осадков, в конце дня и поздним вечером местами возможен дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии