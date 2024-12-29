https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novotroitskoe-v-dnr-1053307623.html

Российские войска освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 29.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-29T13:45+0300

2024-12-29T13:45+0300

2024-12-29T13:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142609_0:7:3156:1782_1920x0_80_0_0_68198664f3a981257ea3dce3ebdd0406.jpg

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбит 61 украинский беспилотник. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38813 БПЛА, 590 ЗРК, 20083 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 20073 орудия полевой артиллерии и минометов, 29621 единица специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о потерях противника на Курском направлении. За сутки Киев потерял до 400 военных, три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-ivanovka-i-zagryzovo-1053287890.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф