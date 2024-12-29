https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novotroitskoe-v-dnr-1053307623.html
Российские войска освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 29.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-29T13:45+0300
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбит 61 украинский беспилотник. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38813 БПЛА, 590 ЗРК, 20083 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 20073 орудия полевой артиллерии и минометов, 29621 единица специальной военной автомобильной техники.Ведомство также сообщило о потерях противника на Курском направлении. За сутки Киев потерял до 400 военных, три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241227/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-ivanovka-i-zagryzovo-1053287890.html
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбит 61 украинский беспилотник.
Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38813 БПЛА, 590 ЗРК, 20083 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 20073 орудия полевой артиллерии и минометов, 29621 единица специальной военной автомобильной техники.
Ведомство также сообщило о потерях противника на Курском направлении. За сутки Киев потерял до 400 военных, три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.