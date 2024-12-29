https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/samolet-razbilsya-pri-posadke-v-yuzhnoy-koree-1053306742.html
Самолет разбился при посадке в Южной Корее
Самолет разбился при посадке в Южной Корее
Sputnik Абхазия
На борту были 175 пассажиров: 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. 29.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-29T08:52+0300
2024-12-29T08:52+0300
2024-12-29T08:52+0300
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Самолет разбился при посадке в южнокорейском Муане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. На борту было 175 пассажиров и 6 членов экипажа, россиян среди них не было. Спасены два члена экипажа, мужчина и женщина, у них ранения средней и тяжелой степени тяжести. Подтверждена гибель 96 человек, работы на месте продолжаются.Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/sledstvennyy-komitet-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-krusheniya-samoleta-azal-1053303339.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Самолет разбился при посадке в Южной Корее
На борту были 175 пассажиров: 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Самолет разбился при посадке в южнокорейском Муане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
При посадке самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание.
По данным пожарных, в качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей.
На борту было 175 пассажиров и 6 членов экипажа, россиян среди них не было. Спасены два члена экипажа, мужчина и женщина, у них ранения средней и тяжелой степени тяжести. Подтверждена гибель 96 человек, работы на месте продолжаются.
Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.