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Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками
Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками
Sputnik Абхазия
В поздравлении отмечается, что республика дорожит союзническими отношениями с Россией и будет прилагать усилия для их укрепления. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T14:10+0300
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СУХУМ, 30 дек - Spuntik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений и сотрудничества с Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Бадра Гунба пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов на государственном посту, а всему российскому народу — мира и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/gagloev-pozdravil-badru-gunba-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1053318295.html
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Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками
В поздравлении отмечается, что республика дорожит союзническими отношениями с Россией и будет прилагать усилия для их укрепления.
СУХУМ, 30 дек - Spuntik.
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Дорожим отношениями с Российской Федерацией, базирующимися на принципах союзничества и стратегического партнерства. Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития", — говорится в тексте.
Он подчеркнул, что Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений и сотрудничества с Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Бадра Гунба пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов на государственном посту, а всему российскому народу — мира и процветания.