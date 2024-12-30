https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/badra-gunba-pozdravil-vladimira-putina-s-nastupayuschimi-prazdnikami-1053319009.html

Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками

Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с наступающими праздниками

Sputnik Абхазия

В поздравлении отмечается, что республика дорожит союзническими отношениями с Россией и будет прилагать усилия для их укрепления. 30.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-30T14:10+0300

2024-12-30T14:10+0300

2024-12-30T14:10+0300

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СУХУМ, 30 дек - Spuntik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений и сотрудничества с Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Бадра Гунба пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов на государственном посту, а всему российскому народу — мира и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/gagloev-pozdravil-badru-gunba-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1053318295.html

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