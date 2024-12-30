Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/gagloev-pozdravil-badru-gunba-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1053318295.html
Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством
Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил и.о. президента Абхазии Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством. Текст опубликован на сайте... 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T13:15+0300
2024-12-30T13:15+0300
в абхазии
абхазия
южная осетия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/11/1048647894_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_d335a5a4ea99304b3bebdfa86e74ee92.jpg
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил и.о. президента Абхазии Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством. Текст опубликован на сайте президента РЮО.Гаглоев пожелал Бадре Гунба и всему абхазскому народу здоровья, благополучия, мира и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/gunba-pozdravil-gagloeva-s-nastupayuschimi-prazdnikami-1053315231.html
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/11/1048647894_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_70f99292a4c64098853cea540945cfef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, южная осетия
абхазия, южная осетия

Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством

13:15 30.12.2024
© Sputnik / POOL/Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкВстреча зампреда Совбеза РФ Д. Медведева с президентом Абхазии А. Бжанией и президентом Южной Осетии А. Гаглоевым
Встреча зампреда Совбеза РФ Д. Медведева с президентом Абхазии А. Бжанией и президентом Южной Осетии А. Гаглоевым - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2024
© Sputnik / POOL/Валерий Шарифулин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил и.о. президента Абхазии Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством. Текст опубликован на сайте президента РЮО.
"Рассчитываю на продолжение плодотворного взаимодействия и развитие традиционно добрых и дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия в наступающем году", — в частности, говорится в нем.
Гаглоев пожелал Бадре Гунба и всему абхазскому народу здоровья, благополучия, мира и процветания.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2024
В Абхазии
Гунба поздравил Гаглоева с наступающими праздниками
Вчера, 21:15
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0