https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/gagloev-pozdravil-badru-gunba-s-novym-godom-i-rozhdestvom-1053318295.html
Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством
Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил и.о. президента Абхазии Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством. Текст опубликован на сайте... 30.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил и.о. президента Абхазии Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством. Текст опубликован на сайте президента РЮО.Гаглоев пожелал Бадре Гунба и всему абхазскому народу здоровья, благополучия, мира и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/gunba-pozdravil-gagloeva-s-nastupayuschimi-prazdnikami-1053315231.html
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Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством
СУХУМ, 30 дек - Sputnik.
Глава Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил и.о. президента Абхазии Бадру Гунба с Новым годом и Рождеством. Текст опубликован
на сайте президента РЮО.
"Рассчитываю на продолжение плодотворного взаимодействия и развитие традиционно добрых и дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия в наступающем году", — в частности, говорится в нем.
Гаглоев пожелал Бадре Гунба и всему абхазскому народу здоровья, благополучия, мира и процветания.