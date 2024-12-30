https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/parlament-abkhazii-prinyal-byudzhet-na-2025-god-1053320170.html
Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год
Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год
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Последнее заседание осенней сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме 30 декабря. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год в первом чтении. Основные параметры депутатам представил и.о. министра финансов Владимир Делба. Государственный бюджет по доходам утвержден в сумме 17,35 миллиарда рублей, по расходам — 17,49 миллиарда. Дефицит составит 132,5 миллиона рублей. По словам Делба, более 12 миллиардов при этом приходится на собственные доходы, 5,2 миллиарда составит российская финансовая помощь.Большая часть средств российской финпомощи, пять миллиардов рублей, будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.Объем доходов республиканского бюджета на 2025 год по документу составит 13,14 миллиарда рублей, расходов — 13,27 миллиарда."По-прежнему остаются на особом финансировании социально значимые расходы, связанные с обеспечением функционирования системы здравоохранения, образования, обороноспособности, правоохранительной деятельности. Масштабный объем средств из республиканского бюджета будет направлен на поддержку местных бюджетов, то есть на сбалансированность бюджетов районов и города Сухума", – пояснил Делба на заседании сессии.Также на заседании в окончательном чтении приняли бюджеты внебюджетных фондов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/rabochuyu-gruppu-parlamenta-sozdadut-dlya-vyrabotki-popravok-v-konstitutsiyu-abkhazii-1053319431.html
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Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год
16:23 30.12.2024 (обновлено: 17:11 30.12.2024)
Последнее заседание осенней сессии Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме 30 декабря.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год в первом чтении.
Основные параметры депутатам представил и.о. министра финансов Владимир Делба.
Государственный бюджет по доходам утвержден в сумме 17,35 миллиарда рублей, по расходам — 17,49 миллиарда. Дефицит составит 132,5 миллиона рублей.
По словам Делба, более 12 миллиардов при этом приходится на собственные доходы, 5,2 миллиарда составит российская финансовая помощь.
"Финансовая помощь Российской Федерации, как и прежде, формируется на основе достигнутых договоренностей, соглашений, отраслевых межправительственных договоров", – подчеркнул он.
Большая часть средств российской финпомощи, пять миллиардов рублей, будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, в том числе и на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.
Объем доходов республиканского бюджета на 2025 год по документу составит 13,14 миллиарда рублей, расходов — 13,27 миллиарда.
"По-прежнему остаются на особом финансировании социально значимые расходы, связанные с обеспечением функционирования системы здравоохранения, образования, обороноспособности, правоохранительной деятельности. Масштабный объем средств из республиканского бюджета будет направлен на поддержку местных бюджетов, то есть на сбалансированность бюджетов районов и города Сухума", – пояснил Делба на заседании сессии.
Также на заседании в окончательном чтении приняли бюджеты внебюджетных фондов.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам составит 90,57 миллиона.
Фонда соцстрахования и охраны труда — 232,47 миллиона.
Фонда репатриации — 385,13 миллиона.
Дорожного фонда — 160 миллионов.
Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии — 258,93 миллиона.
Пенсионного фонда — 1,88 миллиарда.