https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/rabochuyu-gruppu-parlamenta-sozdadut-dlya-vyrabotki-popravok-v-konstitutsiyu-abkhazii-1053319431.html

Рабочую группу Парламента создадут для выработки поправок в Конституцию Абхазии

Рабочую группу Парламента создадут для выработки поправок в Конституцию Абхазии

Sputnik Абхазия

Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 30.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-30T14:29+0300

2024-12-30T14:29+0300

2024-12-30T14:29+0300

в абхазии

абхазия

новости

парламент абхазии

конституция республики абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/05/1046729919_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ea60808d1a2cc9cb0461bbbb89ba4b54.jpg

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Депутаты Парламента приняли постановление о создании рабочей группы Народного Собрания по выработке поправок в Конституцию Республики Абхазия."Мы считаем, что это чрезвычайно важно в сегодняшней ситуации. Все политические потрясения у нас происходят, прежде всего и в том числе по причине того, что наша система в той форме, в которой она есть на сегодняшний день, изжила себя", — заявил спикер Народного Собрания Лаша Ашуба.В противном случае Абхазия может снова столкнуться с насильственной сменой власти и другими кризисами, которые переживала уже не раз, подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/nuzhny-reformy-zachem-abkhazii-menyat-konstitutsiyu-1052957301.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, парламент абхазии, конституция республики абхазия