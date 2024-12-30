https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/rabochuyu-gruppu-parlamenta-sozdadut-dlya-vyrabotki-popravok-v-konstitutsiyu-abkhazii-1053319431.html
Рабочую группу Парламента создадут для выработки поправок в Конституцию Абхазии
Рабочую группу Парламента создадут для выработки поправок в Конституцию Абхазии
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Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T14:29+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Депутаты Парламента приняли постановление о создании рабочей группы Народного Собрания по выработке поправок в Конституцию Республики Абхазия."Мы считаем, что это чрезвычайно важно в сегодняшней ситуации. Все политические потрясения у нас происходят, прежде всего и в том числе по причине того, что наша система в той форме, в которой она есть на сегодняшний день, изжила себя", — заявил спикер Народного Собрания Лаша Ашуба.В противном случае Абхазия может снова столкнуться с насильственной сменой власти и другими кризисами, которые переживала уже не раз, подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/nuzhny-reformy-zachem-abkhazii-menyat-konstitutsiyu-1052957301.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, конституция республики абхазия
абхазия, новости, парламент абхазии, конституция республики абхазия
Рабочую группу Парламента создадут для выработки поправок в Конституцию Абхазии
Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Депутаты Парламента приняли постановление о создании рабочей группы Народного Собрания по выработке поправок в Конституцию Республики Абхазия.
"Мы считаем, что это чрезвычайно важно в сегодняшней ситуации. Все политические потрясения у нас происходят, прежде всего и в том числе по причине того, что наша система в той форме, в которой она есть на сегодняшний день, изжила себя", — заявил спикер Народного Собрания Лаша Ашуба.
В противном случае Абхазия может снова столкнуться с насильственной сменой власти и другими кризисами, которые переживала уже не раз, подчеркнул он.