https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/parlament-prinyal-postanovlenie-o-razreshenii-obyska-v-domakh-adgura-kharaziya-1053316817.html
Парламент принял постановление о разрешении обыска в домах Адгура Харазия
Парламент принял постановление о разрешении обыска в домах Адгура Харазия
Sputnik Абхазия
Депутат Адгур Харазия подозревается в стрельбе в стенах Парламента, в результате которой погиб один депутат и ранен второй. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T12:02+0300
2024-12-30T12:02+0300
2024-12-30T12:19+0300
в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292200_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fa1260e06537a0387567ee2fce13e71d.jpg
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в жилище депутата Парламента Адгура Харазия.19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.21 декабря на внеочередном заседании сессии Народное Собрание приняло решение о лишении Харазия депутатской неприкосновенности. 22 декабря в отношении него возбудили уголовное дело по фактам убийства общеопасным способом и покушения на убийство общеопасным способом.В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить его местонахождение и задержать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/nazvano-uslovie-lisheniya-kharaziya-deputatskogo-mandata--1053233863.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1c/1050292200_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_62fd8c1ffd24e11a27098626bf0238c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия
Парламент принял постановление о разрешении обыска в домах Адгура Харазия
12:02 30.12.2024 (обновлено: 12:19 30.12.2024)
Депутат Адгур Харазия подозревается в стрельбе в стенах Парламента, в результате которой погиб один депутат и ранен второй.
СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в жилище депутата Парламента Адгура Харазия.
Оно касается двух домов, в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района, и вступает в силу со дня принятия.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
21 декабря на внеочередном заседании сессии Народное Собрание приняло решение о лишении Харазия депутатской неприкосновенности. 22 декабря в отношении него возбудили уголовное дело по фактам убийства общеопасным способом и покушения на убийство общеопасным способом.
В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить его местонахождение и задержать.