https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/parlament-prinyal-postanovlenie-o-razreshenii-obyska-v-domakh-adgura-kharaziya-1053316817.html

Парламент принял постановление о разрешении обыска в домах Адгура Харазия

Парламент принял постановление о разрешении обыска в домах Адгура Харазия

Sputnik Абхазия

Депутат Адгур Харазия подозревается в стрельбе в стенах Парламента, в результате которой погиб один депутат и ранен второй. 30.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-30T12:02+0300

2024-12-30T12:02+0300

2024-12-30T12:19+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 30 дек – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в жилище депутата Парламента Адгура Харазия.19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.21 декабря на внеочередном заседании сессии Народное Собрание приняло решение о лишении Харазия депутатской неприкосновенности. 22 декабря в отношении него возбудили уголовное дело по фактам убийства общеопасным способом и покушения на убийство общеопасным способом.В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить его местонахождение и задержать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/nazvano-uslovie-lisheniya-kharaziya-deputatskogo-mandata--1053233863.html

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