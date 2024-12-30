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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 декабря
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Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии холодного антициклона с северо-запада. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T18:58+0300
2024-12-30T18:58+0300
2024-12-30T18:58+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Во вторник, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 80-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южной периферии холодного антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Во вторник, 31 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление – высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 80-90%.