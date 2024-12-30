https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/rossiyskie-voennye-osvobodili-novoolenovku-v-dnr-1053323176.html

Российские военные освободили Новооленовку в ДНР

Российские военные освободили Новооленовку в ДНР

Sputnik Абхазия

За сутки Киев потерял в зоне спецоперации более 1200 бойцов, следует из сводки Министерства обороны России. 30.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-30T18:00+0300

2024-12-30T18:00+0300

2024-12-30T18:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0b/1053124929_0:61:2998:1747_1920x0_80_0_0_2a09843aca5b2626a99c722c2ab18abe.jpg

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38878 БПЛА, 590 ЗРК, 20103 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины РСЗО, 20093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29644 единицы специальной военной автомобильной техники.На Курском направлении, согласно данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novotroitskoe-v-dnr-1053307623.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф