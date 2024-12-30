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Шатер из гирлянд у главной елки Сухума восстановят к вечеру
Шатер из гирлянд у главной елки Сухума восстановят к вечеру
Sputnik Абхазия
Часть гирлянд упала с елки на Площади Свободы в Сухуме ночью 28 декабря. 30.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-30T13:52+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Светящийся шатер у главной елки Сухума восстановят через несколько часов, сообщает пресс-служба администрации столицы. По словам инженера по благоустройству "Управления городским хозяйством" Камы Кутелия, часть гирлянд упала не из-за погоды, а из-за брака металлического кольца на вершине елки. По ее словам, вес гирлянд составляет 220 килограммов, инженеры рассчитывали, что кольцо должно выдержать до полутонны. Кутелия добавила, что часть гирлянд пришлось заменить. Коммунальщики работали более суток, помощь им оказали неравнодушные граждане.
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Шатер из гирлянд у главной елки Сухума восстановят к вечеру
Часть гирлянд упала с елки на Площади Свободы в Сухуме ночью 28 декабря.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Светящийся шатер у главной елки Сухума восстановят через несколько часов, сообщает пресс-служба администрации столицы.
По словам инженера по благоустройству "Управления городским хозяйством" Камы Кутелия, часть гирлянд упала не из-за погоды, а из-за брака металлического кольца на вершине елки.
По ее словам, вес гирлянд составляет 220 килограммов, инженеры рассчитывали, что кольцо должно выдержать до полутонны.
"Но так получилось — или брак, или место шва разошлось, бывает такое, когда железо тоже выходит из строя. Технически работа была выполнена правильно. Железо оказалось некачественным", — подчеркнула она.
Кутелия добавила, что часть гирлянд пришлось заменить. Коммунальщики работали более суток, помощь им оказали неравнодушные граждане.