Главные победы: результаты абхазских спортсменов в 2024 году

Давид Шанава выиграл X чемпионат мира по пауэрлифтингу. Спортсмен выступал в дисциплине пауэрлифтинг без экипировки с допинг контролем. Соревнования прошли 14-17 ноября в Москве. Давид Шанава выиграл X чемпионат мира по пауэрлифтингу. Спортсмен выступал в дисциплине пауэрлифтинг без экипировки с допинг контролем. Соревнования прошли 14-17 ноября в Москве.

Даут Гублиа стал бронзовым призером чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. Он провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил. Чемпионат по смешанным единоборствам проходил в столице Югры с 22 по 24 ноября. Даут Гублиа стал бронзовым призером чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. Он провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил. Чемпионат по смешанным единоборствам проходил в столице Югры с 22 по 24 ноября.

Баграт Кутарба взял бронзу первенства мира по всестилевому каратэ. Чемпионат и первенство мира проходили в Орле с 19 по 25 ноября. В соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов. Баграт Кутарба взял бронзу первенства мира по всестилевому каратэ. Чемпионат и первенство мира проходили в Орле с 19 по 25 ноября. В соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов.

Инар Кетия стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих. 37-й Армейский чемпионат мира проходит в Ереване с 20 по 22 ноября. Инар Кетия стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих. 37-й Армейский чемпионат мира проходит в Ереване с 20 по 22 ноября.

Сандро Цимцба выиграл серебро первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило в начале августа в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Сандро Цимцба выиграл серебро первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило в начале августа в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

Спортсмены из Абхазии стали призерами 17-го Кубка мира по полноконтактному рукопашному бою. Соревнования прошли с 30 ноября по 1 декабря в городе Ессентуки Ставропольского края. Абхазские спортсмены завоевали четыре серебряные медали: Роман Тахтаджян в весовой категории 50+ килограммов, Даниил Ес-оглы в весе 57 килограммов, Александр Гобечия в весовой категории 61 килограмм, Рауль Хзарджян в весовой категории 66 килограммов. Третье общекомандное место. Спортсмены из Абхазии стали призерами 17-го Кубка мира по полноконтактному рукопашному бою. Соревнования прошли с 30 ноября по 1 декабря в городе Ессентуки Ставропольского края. Абхазские спортсмены завоевали четыре серебряные медали: Роман Тахтаджян в весовой категории 50+ килограммов, Даниил Ес-оглы в весе 57 килограммов, Александр Гобечия в весовой категории 61 килограмм, Рауль Хзарджян в весовой категории 66 килограммов. Третье общекомандное место.

Сандро Цимцба завоевал золото, а Эдгар Депелян – бронзу первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило в городе Чехове Московской области. Сандро Цимцба завоевал золото, а Эдгар Депелян – бронзу первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило в городе Чехове Московской области.

Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе ЖФК ЦСКА стала обладателем Winline Суперкубка России. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в городе Санкт-Петербурге в июне. Матч завершился победой ЦСКА над "Зенитом" с минимальным счетом 1:0. Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе ЖФК ЦСКА стала обладателем Winline Суперкубка России. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в городе Санкт-Петербурге в июне. Матч завершился победой ЦСКА над "Зенитом" с минимальным счетом 1:0.

Вахтанг Акаба – бронзовый призер международного турнира памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В схватке за бронзу он одержал победу над спортсменом из Казахстана со счетом 1:4. Спортсмен выступал в весовой категории 79 килограммов и представлял Калининград. Турнир проходил 20-21 сентября в Минске. Вахтанг Акаба – бронзовый призер международного турнира памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В схватке за бронзу он одержал победу над спортсменом из Казахстана со счетом 1:4. Спортсмен выступал в весовой категории 79 килограммов и представлял Калининград. Турнир проходил 20-21 сентября в Минске.

Алхас Лагулаа в паре с Эльдаром Гюль стал победителем чемпионата России по нардам в дисциплине "короткие нарды-пары". Спортсмены представляли Краснодарский край. В финале они обыграли пару из Москвы - Мгер Джагарян/Манвел Аветисян. Первый официальный чемпионат России по спортивным нардам проходил с 14 по 24 октября в Санкт-Петербурге. Алхас Лагулаа в паре с Эльдаром Гюль стал победителем чемпионата России по нардам в дисциплине "короткие нарды-пары". Спортсмены представляли Краснодарский край. В финале они обыграли пару из Москвы - Мгер Джагарян/Манвел Аветисян. Первый официальный чемпионат России по спортивным нардам проходил с 14 по 24 октября в Санкт-Петербурге.

Тамерлан Атумава стал серебряным призером чемпионата Евразии по панкратиону. Соревнования прошли 11 мая в городе Москве. Тамерлан Атумава стал серебряным призером чемпионата Евразии по панкратиону. Соревнования прошли 11 мая в городе Москве.

С 4 по 6 октября в Туле проходил первый чемпионат мира по шахматной композиции среди женщин. В турнире принимала участие абхазская шахматистка, кандидат в мастера спорта Сарида Лаквитава. Всего в соревновании принимали участие более 60 спортсменок из 28 стран. Абхазия заняла 11 место. С 4 по 6 октября в Туле проходил первый чемпионат мира по шахматной композиции среди женщин. В турнире принимала участие абхазская шахматистка, кандидат в мастера спорта Сарида Лаквитава. Всего в соревновании принимали участие более 60 спортсменок из 28 стран. Абхазия заняла 11 место.