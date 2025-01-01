Главные победы: результаты абхазских спортсменов в 2024 году
15:27 01.01.2025 (обновлено: 15:29 01.01.2025)
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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На протяжение всего года спортсмены из Абхазии становились лучшими и занимали призовые места на международной арене во многих видах спорта. О наиболее важных и значимых достижениях – в материале Sputnik Абхазия.
Sputnik
Победы в боксе
Одна из самых главных побед абхазских спортсменов состоялась 4 ноября – наш соотечественник Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 килограммов. Боксер из Абхазии стал чемпионом IBA и обязательным претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе, которым владеет американец Хосе Валенсуэла.
Двумя месяцами ранее, Харитон Агрба стал обладателем титулов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе, одержав победу над чемпионом Аргентины и Латинской Америки по версии WBC, континентальным чемпионом обеих Америк по версии WBC, аргентинцем Клаудио Габриэлем Данеффом (21-3-1, КО 9) в десятираундовом поединке на турнире RCC Boxing Promotions.
Игры БРИКС
На играх БРИКС, которые проходили с 12 по 23 июня в Казани, сборная Абхазии приняла участие в 13 видах спорта. В командном зачете республика заняла 13-е место.
В копилке команды:
Одно золото: Герман Арджения – бокс.
Одно серебро: Рамазан Арапханов – греко-римская борьба.
Пять бронзовых медалей:
Рахман Напиджев – самбо,
Инал Гаделия – дзюдо,
Беата Аршба – бокс,
Даниил Харчилава и Марат Кокоскерия – вольная борьба
28 июня 2024, 22:44
Пьедестал почета
Давид Шанава выиграл X чемпионат мира по пауэрлифтингу. Спортсмен выступал в дисциплине пауэрлифтинг без экипировки с допинг контролем. Соревнования прошли 14-17 ноября в Москве.
Даут Гублиа стал бронзовым призером чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске. Он провел три боя с соперниками из Бразилии, Кыргызстана и России. В первых двух он одержал победу, в третьем уступил. Чемпионат по смешанным единоборствам проходил в столице Югры с 22 по 24 ноября.
Баграт Кутарба взял бронзу первенства мира по всестилевому каратэ. Чемпионат и первенство мира проходили в Орле с 19 по 25 ноября. В соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов.
Инар Кетия стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих. 37-й Армейский чемпионат мира проходит в Ереване с 20 по 22 ноября.
Сандро Цимцба выиграл серебро первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило в начале августа в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).
Спортсмены из Абхазии стали призерами 17-го Кубка мира по полноконтактному рукопашному бою. Соревнования прошли с 30 ноября по 1 декабря в городе Ессентуки Ставропольского края. Абхазские спортсмены завоевали четыре серебряные медали: Роман Тахтаджян в весовой категории 50+ килограммов, Даниил Ес-оглы в весе 57 килограммов, Александр Гобечия в весовой категории 61 килограмм, Рауль Хзарджян в весовой категории 66 килограммов. Третье общекомандное место.
Сандро Цимцба завоевал золото, а Эдгар Депелян – бронзу первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило в городе Чехове Московской области.
Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе ЖФК ЦСКА стала обладателем Winline Суперкубка России. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в городе Санкт-Петербурге в июне. Матч завершился победой ЦСКА над "Зенитом" с минимальным счетом 1:0.
Вахтанг Акаба – бронзовый призер международного турнира памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В схватке за бронзу он одержал победу над спортсменом из Казахстана со счетом 1:4. Спортсмен выступал в весовой категории 79 килограммов и представлял Калининград. Турнир проходил 20-21 сентября в Минске.
Алхас Лагулаа в паре с Эльдаром Гюль стал победителем чемпионата России по нардам в дисциплине "короткие нарды-пары". Спортсмены представляли Краснодарский край. В финале они обыграли пару из Москвы - Мгер Джагарян/Манвел Аветисян. Первый официальный чемпионат России по спортивным нардам проходил с 14 по 24 октября в Санкт-Петербурге.
Тамерлан Атумава стал серебряным призером чемпионата Евразии по панкратиону. Соревнования прошли 11 мая в городе Москве.
С 4 по 6 октября в Туле проходил первый чемпионат мира по шахматной композиции среди женщин. В турнире принимала участие абхазская шахматистка, кандидат в мастера спорта Сарида Лаквитава. Всего в соревновании принимали участие более 60 спортсменок из 28 стран. Абхазия заняла 11 место.
Элкан Гвазава стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике и бронзовым призером Игр БРИКС в составе сборной России.