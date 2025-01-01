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Трапш рассказала о погоде в Абхазии в первые дни нового года
Трапш рассказала о погоде в Абхазии в первые дни нового года
Sputnik Абхазия
О погоде в Абхазии в первые дни января, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 01.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-01T10:28+0300
2025-01-01T10:28+0300
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Трапш рассказала о погоде в Абхазии в первые дни года
Sputnik Абхазия
Трапш рассказала о погоде в Абхазии в первые дни года
С 1 по 15 января больше будет наблюдаться теплых, солнечных дней. Воздух будет прогреваться до 15 градусов. Минусовых температур не ожидается, сообщила Трапш. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш рассказала о погоде в Абхазии в первые дни нового года
О погоде в Абхазии в первые дни января, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.
С 1 по 15 января больше будет наблюдаться теплых, солнечных дней. Воздух будет прогреваться до 15 градусов. Минусовых температур не ожидается, сообщила Трапш.
Подробности слушайте в аудиофайле.