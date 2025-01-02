https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/abkhaziya-vernulas-k-prezhnemu-grafiku-otklyucheniy-so-2-yanvarya-1053340108.html
Абхазия вернулась к прежнему графику отключений со 2 января
Абхазия вернулась к прежнему графику отключений со 2 января
Sputnik Абхазия
С ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества, который менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище. 02.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-02T11:31+0300
2025-01-02T11:31+0300
2025-01-02T11:31+0300
энергетическая отрасль абхазии
новости
абхазия
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277904_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_567d0295174e89c9745154ece339e64a.jpg
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. С полуночи 2 января свет в Абхазии начали отключать по действовавшему ранее графику, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".Ранее и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщал, что по итогам анализа потребления к концу 2024 года будет составлен "энергетический баланс", и длительность отключений, скорее всего, вырастет после новогодних праздников.Это поможет растянуть объем социального перетока на первый квартал 2025 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/rossiya-nachala-gumanitarnye-postavki-elektrichestva-v-abkhaziyu-1053229254.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277904_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a86b3f2dfdd2a67a49ed48358b71bfbe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия, черноморэнерго
новости, абхазия, черноморэнерго
Абхазия вернулась к прежнему графику отключений со 2 января
С ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества, который менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. С полуночи 2 января свет в Абхазии начали отключать по действовавшему ранее графику, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
График четырехчасовых отключений электричества ввели в республике 23 декабря после начала перетока из России. 31 декабря и 1 января свет не отключали в честь новогодних праздников.
Ранее и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщал, что по итогам анализа потребления к концу 2024 года будет составлен "энергетический баланс", и длительность отключений, скорее всего, вырастет после новогодних праздников.
Это поможет растянуть объем социального перетока на первый квартал 2025 года.