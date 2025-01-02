https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/abkhaziya-vernulas-k-prezhnemu-grafiku-otklyucheniy-so-2-yanvarya-1053340108.html

Абхазия вернулась к прежнему графику отключений со 2 января

Абхазия вернулась к прежнему графику отключений со 2 января

Sputnik Абхазия

С ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества, который менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище. 02.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-02T11:31+0300

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2025-01-02T11:31+0300

энергетическая отрасль абхазии

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абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. С полуночи 2 января свет в Абхазии начали отключать по действовавшему ранее графику, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".Ранее и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщал, что по итогам анализа потребления к концу 2024 года будет составлен "энергетический баланс", и длительность отключений, скорее всего, вырастет после новогодних праздников.Это поможет растянуть объем социального перетока на первый квартал 2025 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/rossiya-nachala-gumanitarnye-postavki-elektrichestva-v-abkhaziyu-1053229254.html

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