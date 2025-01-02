https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/prazdnichnyy-marafon-chem-zanyat-rebenka-v-novogodnie-vykhodnye-1053242100.html

Праздничный марафон: чем занять ребенка в новогодние выходные

Праздничный марафон: чем занять ребенка в новогодние выходные

Sputnik Абхазия

Новогодняя пора. Закончились утренники в школах и садах и наступили долгожданные для детей каникулы. 02.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-02T09:00+0300

2025-01-02T09:00+0300

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Родители, особенно работающие мамы, тяжело вздыхают – в этом году выходные продлятся более 15 дней. И многие уже задумываются, куда деться или же куда деть свое чадо в этот праздничный марафон.Как с ребенком коротать долгие зимние каникулы, расскажет корреспондент Sputnik.SputnikКультурный досугСамое время познакомить детей с театром. Здесь точно будет свет, тепло и хорошее настроение. Все три сухумских театра подготовили для юных зрителей новогодние спектакли.В Абхазском театре уже с 25 декабря по 7 января можно посмотреть детский спектакль "Мириа" в постановке Тимура Квеквескири.Билеты на детские спектакли обойдутся от 500 до 2000 рублей.Более бюджетный вариант культурного досуга – музеи. В Абхазском государственном музее можно увидеть скелет древнего кита-цетотерия и поближе узнать историю и культуру предков. Музей работает уже с 3 января.Елочный марафонДругой отличный способ провести время – посетить главную елку страны на площади Свободы в Сухуме. Ежегодно площадь украшают праздничной иллюминацией, здесь работают тематическая ярмарка и павильоны с угощениями. Правда, придется запастись нервами и деньгами на непредвиденные расходы, а они точно будут.Администрация столицы подготовила развлекательную программу для детей и взрослых.Для любителей путешествовать на несколько часов можно отправиться по главным елкам и составить личный рейтинг самых красивых новогодних деревьев.Если дети устали от стандартных новогодних представлений, предложите им альтернативу – например, лепка из глины или же гончарный круг. Скучно точно не будет. Ваше чадо сможет выплеснуть всю фантазию и сделать авторское изделие.Если вы уже перепробовали все вышеизложенные варианты, то можно просто погулять по набережной, по старым улочкам города или же поехать в лес. Прогулки на свежем воздухе снижают стресс, особенно это важно для родителей, которые стали заложниками долгих каникул.А если хочется света и тепла, то их всегда можно найти в супермаркетах или же детских центрах и кафе.Книги и фильмыВ эти праздничные выходные, конечно же, не забываем и про развитие. За долгие каникулы нужно прочитать хотя бы одну книжку. Например, недавно вышел сборник рассказов "Арбаӷь ҟаԥшьь" Анатолия Лагулаа для совсем юных читателей. На абхазском можно прочитать и "Рождество в домике Петсона".А в перерывах можно посмотреть новогодние фильмы. Например, "Гринч", " Гарри Поттер" или "Один дома" на абхазском. Правда, придется подстроить киносеансы под ваш график отключений света.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/glavnuyu-elku-otkryli-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-1053264865.html

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