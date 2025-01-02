https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-v-zone-spetsoperatsii-1053340341.html
Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России. 02.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-02T15:43+0300
2025-01-02T15:43+0300
2025-01-02T15:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036648581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f43dbb209a2361c91918e6f62acec697.jpg
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39144 БПЛА, 590 ЗРК, 20137 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29701 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/rossiyskie-voennye-osvobodili-novoolenovku-v-dnr-1053323176.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036648581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ac82886f6bdc0678c6033ddb3c8b0eb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
Потери украинских войск за сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.
Кроме того, за сутки были сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 97 беспилотников самолетного типа.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39144 БПЛА, 590 ЗРК, 20137 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29701 единица специальной военной автомобильной техники.