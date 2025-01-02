https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-v-zone-spetsoperatsii-1053340341.html

Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации

Средства ПВО России сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1200 человек, следует из сводки Минобороны России. 02.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-02T15:43+0300

2025-01-02T15:43+0300

2025-01-02T15:43+0300

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39144 БПЛА, 590 ЗРК, 20137 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29701 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/rossiyskie-voennye-osvobodili-novoolenovku-v-dnr-1053323176.html

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