https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/tsik-abkhazii-rasskazal-o-khode-registratsii-initsiativnykh-grupp-i-partiy-1053341384.html

ЦИК Абхазии рассказал о ходе регистрации инициативных групп и партий

ЦИК Абхазии рассказал о ходе регистрации инициативных групп и партий

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 02.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-02T16:46+0300

2025-01-02T16:46+0300

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии отчитался о ходе регистрации инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Инициативные группы, выдвинувшие кандидатами Бадру Гунба и Адгура Ардзинба, сдали документы для дальнейшего рассмотрения комиссии. Согласно документам, вице-президентом с Гунба идет Беслан Бигвава, с Ардзинба — Алхас Джинджолия. Кандидат Бадра Гунба сдал экзамен на знание абхазского языка. Адгур Ардзинба и Шамиль Адзинба от экзамена освобождены, так как сдавали его во время участия в предыдущих выборах. Решение о регистрации или отказе в регистрации ЦИК примет в течение 10 дней после подачи документов. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 16 января. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidatom-v-prezidenty-kana-kvarchiya-1053329376.html

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