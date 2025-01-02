https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/tsik-abkhazii-rasskazal-o-khode-registratsii-initsiativnykh-grupp-i-partiy-1053341384.html
ЦИК Абхазии рассказал о ходе регистрации инициативных групп и партий
ЦИК Абхазии рассказал о ходе регистрации инициативных групп и партий
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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 02.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-02T16:46+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии отчитался о ходе регистрации инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Инициативные группы, выдвинувшие кандидатами Бадру Гунба и Адгура Ардзинба, сдали документы для дальнейшего рассмотрения комиссии. Согласно документам, вице-президентом с Гунба идет Беслан Бигвава, с Ардзинба — Алхас Джинджолия. Кандидат Бадра Гунба сдал экзамен на знание абхазского языка. Адгур Ардзинба и Шамиль Адзинба от экзамена освобождены, так как сдавали его во время участия в предыдущих выборах. Решение о регистрации или отказе в регистрации ЦИК примет в течение 10 дней после подачи документов. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 16 января. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidatom-v-prezidenty-kana-kvarchiya-1053329376.html
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абхазия, новости, президентские выборы в абхазии
абхазия, новости, президентские выборы в абхазии
ЦИК Абхазии рассказал о ходе регистрации инициативных групп и партий
16:46 02.01.2025 (обновлено: 16:47 02.01.2025)
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии отчитался о ходе регистрации инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии.
По данным на 2 января, зарегистрировано семь инициативных групп и одна политическая партия. Регистрация продлится до 6 января.
Инициативные группы, выдвинувшие кандидатами Бадру Гунба и Адгура Ардзинба, сдали документы для дальнейшего рассмотрения комиссии. Согласно документам, вице-президентом с Гунба идет Беслан Бигвава, с Ардзинба — Алхас Джинджолия.
Кандидат Бадра Гунба сдал экзамен на знание абхазского языка. Адгур Ардзинба и Шамиль Адзинба от экзамена освобождены, так как сдавали его во время участия в предыдущих выборах.
Решение о регистрации или отказе в регистрации ЦИК примет в течение 10 дней после подачи документов.
Регистрация кандидатов в президенты продлится до 16 января. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.