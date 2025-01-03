https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/festival-mandarin-otkrylsya-v-etnoparke-apsny-1053344502.html

Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны"

Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны"

Sputnik Абхазия

Масштабное зимнее мероприятие продлится с 3 по 8 января на нескольких площадках. 03.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны" в пятницу, 3 января. В рамках фестиваля более 50 местных мастеров представили свою продукцию: гончарные изделия, абхазские ножи, национальные музыкальные инструменты, изделия рукодельниц, напитки, джемы, блюда традиционной кухни и многое другое. Участники фестиваля могут поучаствовать в дегустациях и запастись сувенирами на память.Фестиваль будет проходить шесть дней, его участники смогут познакомиться с культурой и традициями Абхазии, послушать звезд абхазской эстрады, пострелять из лука, посадить мандариновые деревья и полетать на воздушном шаре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sobran-iz-mecht-kakim-budet-pervyy-mandarinovyy-festival-v-abkhazii--1053212746.html

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