https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/festival-mandarin-otkrylsya-v-etnoparke-apsny-1053344502.html
Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны"
Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны"
Sputnik Абхазия
Масштабное зимнее мероприятие продлится с 3 по 8 января на нескольких площадках. 03.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-03T12:55+0300
2025-01-03T12:55+0300
2025-01-03T13:31+0300
в абхазии
новости
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/03/1053344658_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47c035cf72220a870be543319f898304.jpg
СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны" в пятницу, 3 января. В рамках фестиваля более 50 местных мастеров представили свою продукцию: гончарные изделия, абхазские ножи, национальные музыкальные инструменты, изделия рукодельниц, напитки, джемы, блюда традиционной кухни и многое другое. Участники фестиваля могут поучаствовать в дегустациях и запастись сувенирами на память.Фестиваль будет проходить шесть дней, его участники смогут познакомиться с культурой и традициями Абхазии, послушать звезд абхазской эстрады, пострелять из лука, посадить мандариновые деревья и полетать на воздушном шаре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sobran-iz-mecht-kakim-budet-pervyy-mandarinovyy-festival-v-abkhazii--1053212746.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/03/1053344658_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ea481bbfa9adb816062a1c54d5aae948.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, абхазия
Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны"
12:55 03.01.2025 (обновлено: 13:31 03.01.2025)
Масштабное зимнее мероприятие продлится с 3 по 8 января на нескольких площадках.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фестиваль "Мандарин" открылся в этнопарке "Апсны" в пятницу, 3 января.
В рамках фестиваля более 50 местных мастеров представили свою продукцию: гончарные изделия, абхазские ножи, национальные музыкальные инструменты, изделия рукодельниц, напитки, джемы, блюда традиционной кухни и многое другое. Участники фестиваля могут поучаствовать в дегустациях и запастись сувенирами на память.
"Фестиваль планируется проводить в течение шести дней, он масштабный, событийный, на разных локациях. В данный момент мы находимся в этнопарке. Более 55 человек представляют свою продукцию: это сыроделы, виноделы, гончары, рукодельницы. На некоторых точках можно попробовать и приобрести их продукцию", - рассказала директор фестиваля "Мандарин" Светлана Габуния.
Фестиваль будет проходить шесть дней, его участники смогут познакомиться с культурой и традициями Абхазии, послушать звезд абхазской эстрады, пострелять из лука, посадить мандариновые деревья и полетать на воздушном шаре.