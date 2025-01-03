https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/vs-rossii-vzyali-v-plen-bolee-40-ukrainskikh-voennykh-za-nedelyu-1053345561.html

ВС России взяли в плен более 40 украинских военных за неделю

ВС России взяли в плен более 40 украинских военных за неделю

Sputnik Абхазия

Министерство обороны России рассказало о работе российских войск в зоне спецоперации в период с 28 декабря по 3 января. 03.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-03T16:23+0300

2025-01-03T16:23+0300

2025-01-03T16:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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министерство обороны рф

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. За неделю российские войска взяли в плен 46 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России. Ведомство также рассказало о результатах действий российских войск за указанный период. За это время нанесено 12 массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения дронов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты украинский самолет Су-27, три авиационные бомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", 559 украинских беспилотников, силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров.Всего с начала СВО уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39207 БПЛА, 590 ЗРК, 20208 танков и других боевых бронированных машин, 1505 боевых машин РСЗО, 20163 орудия полевой артиллерии и минометов, 29832 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-v-zone-spetsoperatsii-1053340341.html

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