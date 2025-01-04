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Четырех подростков задержали за подготовку теракта в Екатеринбурге
Четырех подростков задержали за подготовку теракта в Екатеринбурге
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Четырех подростков задержали за подготовку теракта в людном месте в Екатеринбурге, сообщила ФСБ России. 04.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-04T15:35+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Четырех подростков задержали за подготовку теракта в людном месте в Екатеринбурге, сообщила ФСБ России. Двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, уточнили в ведомстве.
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фсб, россия, теракт, екатеринбург
Четырех подростков задержали за подготовку теракта в Екатеринбурге
15:35 04.01.2025 (обновлено: 18:01 04.01.2025)
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Четырех подростков задержали за подготовку теракта в людном месте в Екатеринбурге, сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге", — говорится в сообщении.
Двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, уточнили в ведомстве.