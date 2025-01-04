https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/chetyrekh-podrostkov-zaderzhali-za-podgotovku-terakta-v-ekaterinburge-1053356504.html

Четырех подростков задержали за подготовку теракта в Екатеринбурге

Четырех подростков задержали за подготовку теракта в Екатеринбурге

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Четырех подростков задержали за подготовку теракта в людном месте в Екатеринбурге, сообщила ФСБ России. 04.01.2025, Sputnik Абхазия

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2025-01-04T18:01+0300

фсб

россия

теракт

екатеринбург

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Четырех подростков задержали за подготовку теракта в людном месте в Екатеринбурге, сообщила ФСБ России. Двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области, уточнили в ведомстве.

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фсб, россия, теракт, екатеринбург