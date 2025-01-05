Проиграть битву и победить в войне: январское наступление 1993 года
10:19 05.01.2025 (обновлено: 12:00 05.01.2025)
© Foto / Марина БарцыцПереход реки Гумиста
© Foto / Марина Барцыц
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5 января 1993 года абхазская армия предприняла попытку штурма столицы республики оккупированной войсками Госсовета Грузии.
О том, как проходила операция по освобождению Сухума и почему она не увенчалась успехом читайте в материале Sputnik.
Sputnik
На столицу
5 января 1993 года передовые части Абхазской армии вышли к окраинам Сухума, чтобы перейти в наступление и выбить вражеские войска с территории оккупированной столицы.
Главной целью было сорвать планы противника по наступлению на Восточном направлении.
Перед абхазскими бойцами стояла задача форсировать реку Гумиста с трех направлений - в районе Верхне-Гумистинского и Нижне-Гумистинского мостов, а также на участке фронта в районе бывшего штаба Отдельного полка Внутренних войск.
Наступление началось в 3 часа утра небольшой артподготовкой, противник оказал серьезное сопротивление.
Ожесточенные бои шли до самого вечера, абхазские войска вынуждены были отступить, противнику был нанесен значительный ущерб.
В январском наступлении погибло 35 абхазских бойцов.
5 января 2023, 18:00
Спасти Восточный фронт
Оценивая то, как прошла январская операция, историк Аслан Авидзба вспомнил слова генерала Абхазской армии Султана Сосналиева, который назвал это наступление генеральной репетицией победоносных наступлений в июле и сентябре.
"Конечно, она не достигла цели, но главной причиной январского наступления было отвлечение основных сил противника с Восточного фронта. Накануне нового 1993 года в восточной Абхазии были предприняты крупномасштабные военные действия со стороны грузинских сил. Они были приостановлены 29 декабря. Повторное же наступление через несколько дней могло привести к падению Восточного фронта. Было понятно, что для успешного сопротивления, Абхазии надо выстоять на двух фронтах. Поэтому военным командованием и политическим руководством республики было принято решение предпринять Январское наступление на Гумистинском фронте", - сказал Авидзба.
По словам историка, в то время было осознание того, что наступление вряд ли могло привести к глобальным результатам, а именно к освобождению столицы Абхазии. Но главная задача отвлечь силы противника от Восточного фронта была решена.
5 января 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии отряды Абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированного войсками Госсовета Грузии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те дни Абхазская армия потеряла 35 бойцов, более 100 были ранены.