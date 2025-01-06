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Флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе
Флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе
Sputnik Абхазия
По предварительным данным, причиной пожара стало то, что бабушка девочек при растопке печи перепутала бензин с керосином. 06.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-06T10:10+0300
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Государственные флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе. По словам главы МЧС республики Льва Квициния, мать девочек лежала в больнице, отец навещал ее, дети были с бабушкой. По предварительной информации, причиной пожара стало то, что бабушка при растопке печи спутала керосин с бензином. Она осталась жива.По указу и.о. президента Абхазии Бадры Гунба, 6 января объявлен днем траура. Во всех госучреждениях приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/pyatero-detey-pogibli-v-pozhare-v-galskom-rayone-1053359109.html
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Флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе
По предварительным данным, причиной пожара стало то, что бабушка девочек при растопке печи перепутала бензин с керосином.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Государственные флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе.
Пожар в доме семьи Чолария произошел 5 января. Самой старшей девочке было 8 лет, самой младшей не было и года.
По словам главы МЧС республики Льва Квициния, мать девочек лежала в больнице, отец навещал ее, дети были с бабушкой. По предварительной информации, причиной пожара стало то, что бабушка при растопке печи спутала керосин с бензином. Она осталась жива.
По указу и.о. президента Абхазии Бадры Гунба, 6 января объявлен днем траура. Во всех госучреждениях приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.