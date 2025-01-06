https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/flagi-v-abkhazii-prispustili-v-svyazi-s-gibelyu-pyati-detey-v-galskom-rayone-1053362853.html

Флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе

Флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе

Sputnik Абхазия

По предварительным данным, причиной пожара стало то, что бабушка девочек при растопке печи перепутала бензин с керосином. 06.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Государственные флаги в Абхазии приспустили в связи с гибелью пяти детей в Галском районе. По словам главы МЧС республики Льва Квициния, мать девочек лежала в больнице, отец навещал ее, дети были с бабушкой. По предварительной информации, причиной пожара стало то, что бабушка при растопке печи спутала керосин с бензином. Она осталась жива.По указу и.о. президента Абхазии Бадры Гунба, 6 января объявлен днем траура. Во всех госучреждениях приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/pyatero-detey-pogibli-v-pozhare-v-galskom-rayone-1053359109.html

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