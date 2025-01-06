https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/putin-pozdravil-khiblu-gerzmava-s-yubileem-1053364920.html

Путин поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем

Путин поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем

Sputnik Абхазия

6 января 2024 года Народной артистке Абхазии и России Хибле Герзмава исполнилось 55 лет. 06.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-06T13:45+0300

2025-01-06T13:45+0300

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новости

россия

хибла герзмава

владимир путин

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Владимир Путин поздравил с юбилеем оперную диву Хиблу Герзмава. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Он отметил, что уникальный талант певицы и ее исполнительское мастерство покорили сердца миллионов почитателей по всему миру, пожелал ей здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения. Хибла Герзмава — Народная артистка Абхазии и России, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, наставница 13-го сезона телешоу "Голос".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/1052033774.html

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