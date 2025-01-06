https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/putin-pozdravil-khiblu-gerzmava-s-yubileem-1053364920.html
Путин поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем
Путин поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем
Sputnik Абхазия
6 января 2024 года Народной артистке Абхазии и России Хибле Герзмава исполнилось 55 лет. 06.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-06T13:45+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Владимир Путин поздравил с юбилеем оперную диву Хиблу Герзмава. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Он отметил, что уникальный талант певицы и ее исполнительское мастерство покорили сердца миллионов почитателей по всему миру, пожелал ей здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения. Хибла Герзмава — Народная артистка Абхазии и России, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, наставница 13-го сезона телешоу "Голос".
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новости, россия, хибла герзмава, владимир путин
новости, россия, хибла герзмава, владимир путин
Путин поздравил Хиблу Герзмава с юбилеем
13:45 06.01.2025 (обновлено: 13:46 06.01.2025)
6 января 2024 года Народной артистке Абхазии и России Хибле Герзмава исполнилось 55 лет.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik.
Владимир Путин поздравил с юбилеем оперную диву Хиблу Герзмава. Поздравление опубликовано
на официальном сайте Кремля.
Он отметил, что уникальный талант певицы и ее исполнительское мастерство покорили сердца миллионов почитателей по всему миру, пожелал ей здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
"И конечно, отмечу востребованную общественную, организаторскую деятельность, которой Вы уделяете большое внимание, значимый вклад в популяризацию шедевров отечественной и мировой музыкальной классики", — говорится в тексте
Хибла Герзмава — Народная артистка Абхазии и России, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, наставница 13-го сезона телешоу "Голос".