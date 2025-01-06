https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/registratsiya-initsiativnykh-grupp-i-partiy-zavershilas-v-abkhazii-1053368310.html
Регистрация инициативных групп и партий завершилась в Абхазии
Регистрация инициативных групп и партий завершилась в Абхазии
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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 06.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-06T19:14+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии подошла к концу. Кандидатами в вице-президенты стали Беслан Бигвава, Алхас Джинджал, Адгур Какоба, Тенгиз Кутелия и Даут Агрба. В ЦИК уточнили, что Шамиль Адзинба, Кан Кварчия и Беслан Квициния не предоставили документы. Регистрация кандидатов продлится 10 дней. После этого они смогут начать официальную агитацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html
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абхазия, новости, цик абхазии
Регистрация инициативных групп и партий завершилась в Абхазии
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии подошла к концу.
Документы для регистрации в ЦИК предоставили Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Адгур Хурхумал и Роберт Аршба.
Кандидатами в вице-президенты стали Беслан Бигвава, Алхас Джинджал, Адгур Какоба, Тенгиз Кутелия и Даут Агрба.
В ЦИК уточнили, что Шамиль Адзинба, Кан Кварчия и Беслан Квициния не предоставили документы.
Регистрация кандидатов продлится 10 дней. После этого они смогут начать официальную агитацию.