https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/registratsiya-initsiativnykh-grupp-i-partiy-zavershilas-v-abkhazii-1053368310.html

Регистрация инициативных групп и партий завершилась в Абхазии

Регистрация инициативных групп и партий завершилась в Абхазии

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 06.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-06T19:14+0300

2025-01-06T19:14+0300

2025-01-06T19:14+0300

в абхазии

абхазия

новости

цик абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/19/1053253820_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fdfc92c3adb02fec1ceb5717d62a57c7.jpg

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Регистрация инициативных групп и партий для выдвижения кандидатов в президенты Абхазии подошла к концу. Кандидатами в вице-президенты стали Беслан Бигвава, Алхас Джинджал, Адгур Какоба, Тенгиз Кутелия и Даут Агрба. В ЦИК уточнили, что Шамиль Адзинба, Кан Кварчия и Беслан Квициния не предоставили документы. Регистрация кандидатов продлится 10 дней. После этого они смогут начать официальную агитацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, цик абхазии