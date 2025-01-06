Российские войска освободили Курахово в ДНР

Киев превратил его в мощный укрепрайон, сосредоточил там 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч военных. В боях за Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава и около 3 тысяч единиц вооружения и техники, включая 40 танков.