https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/rossiyskie-voyska-osvobodili-kurakhovo-v-dnr-1053363276.html
Российские войска освободили Курахово в ДНР
Российские войска освободили Курахово в ДНР
Sputnik Абхазия
После взятия Курахова российские силы вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения Донбасса, говорится в заявлении оборонного... 06.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-06T10:59+0300
2025-01-06T10:59+0300
2025-01-06T10:59+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Российские войска освободили город Курахово — самый крупный населенный пункт юго-западной части Донбасса, сообщает Министерство обороны России. Ведомство подчеркивает, что освобождение города осложнит тыловое и техническое обеспечение украинских войск на этом направлении, лишит ВСУ возможности обстреливать Донецк и позволит нарастить темпы освобождения ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/rossiyskie-voennye-sbili-mig-29-vozdushnykh-sil-ukrainy-1053360347.html
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россия, украина, донбасс, новости
россия, украина, донбасс, новости
Российские войска освободили Курахово в ДНР
После взятия Курахова российские силы вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения Донбасса, говорится в заявлении оборонного ведомства.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Российские войска освободили город Курахово — самый крупный населенный пункт юго-западной части Донбасса, сообщает Министерство обороны России.
Киев превратил его в мощный укрепрайон, сосредоточил там 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч военных. В боях за Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава и около 3 тысяч единиц вооружения и техники, включая 40 танков.
Ведомство подчеркивает, что освобождение города осложнит тыловое и техническое обеспечение украинских войск на этом направлении, лишит ВСУ возможности обстреливать Донецк и позволит нарастить темпы освобождения ДНР.