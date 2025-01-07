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Абхазо-российское сотрудничество обсудили Гунба и Слуцкий
Абхазо-российское сотрудничество обсудили Гунба и Слуцкий
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и глава комитета Госдумы по международным делам... 07.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Гунба подчеркнул, что укрепление развитие отношений со стратегическим партнером — основное направление внешней политики республики. Слуцкий, в свою очередь, выразил готовность оказывать поддержку укреплению отношений между странами и выразил соболезнования в связи с трагедией в Галском районе. Кроме того, он поздравил жителей республики с Рождеством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/flagi-v-abkhazii-prispustili-v-svyazi-s-gibelyu-pyati-detey-v-galskom-rayone-1053362853.html
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Абхазо-российское сотрудничество обсудили Гунба и Слуцкий
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Вопросы абхазо-российского сотрудничества обсудили и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Гунба подчеркнул, что укрепление развитие отношений со стратегическим партнером — основное направление внешней политики республики.
"Бойцы из Абхазии бок о бок с российскими братьями защищают интересы России в зоне специальной военной операции. Уверен, что все цели СВО будут успешно достигнуты", — заявил он.
Слуцкий, в свою очередь, выразил готовность оказывать поддержку укреплению отношений между странами и выразил соболезнования в связи с трагедией в Галском районе.
Кроме того, он поздравил жителей республики с Рождеством.