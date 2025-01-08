https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/provozhaya-god-pyanaya-dorozhnaya-statistika-abkhazii-za-dekabr-1053371646.html

Провожая год: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за декабрь

Провожая год: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за декабрь

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6608 протоколов за различные нарушения ПДД в декабре. 08.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-08T09:00+0300

2025-01-08T09:00+0300

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СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Блюстители правопорядка на дорогах Абхазии в декабре выписали 147 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, на 27 больше, чем в ноябре. Гагра, где составили 41 протокол, тоже сделала "шаг вперед" и в декабре обогнала Гудауту, где за аналогичное нарушение выписали 34 "письма счастья".Количество выписанных штрафов за езду подшофе в других районах Абхазии идет на убыль. За тройкой лидеров расположились Очамчырский, Галский, Сухумский, Гулрыпшский и Ткуарчалский районы. В общей сложности в течение декабря они "сообразили" на пятерых 22 протокола. В возрастных категориях также произошли существенные изменения. "Золото" в декабре взяли нетрезвые автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет – 31 человек. "Серебро" досталось "чемпионам" ноября в возрасте от 40 до 45 лет, их было 27. И замыкают список те, кому от 30 до 35 лет. Их в декабре было 24. Двум самым молодым весельчакам декабря было по 20 лет, они из Гагры и Сухума. Самому старшему нарушителю было 60 лет, и он младше своего ноябрьского предшественника на шесть лет. Среди нетрезвых автомобилистов, выявленных на дорогах республики в декабре, было четверо гостей из России, двое из Молдовы. Также задержаны были три представительницы прекрасной половины человечества - две из Гагры, одна из Сухума. В последний день года, 31 декабря, инспекторы продолжили рейдовые мероприятия. Двум сухумчанам в тот день не повезло, им выписали штрафы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/bolee-900-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-s-2020-goda-1052820193.html

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