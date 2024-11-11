https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/bolee-900-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-s-2020-goda-1052820193.html
Более 900 ДТП произошло в Абхазии с 2020 года
Более 900 ДТП произошло в Абхазии с 2020 года
Sputnik Абхазия
Всего за указанный период сотрудники ГАИ оформили 375 423 правонарушения. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T11:39+0300
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2024-11-11T11:39+0300
в абхазии
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. С 2020 года на дорогах Абхазии произошло 903 дорожно-транспортных происшествий, сообщил замглавы МВД республики Беслан Чкадуа.Чкадуа отметил, что ведомство усилило работу по выявлению правонарушений, особенно это касается вождения в состоянии опьянения. Так, за четыре года с 2016 по 2020 год в Абхазии произошло 950 ДТП, в которых погибли 320 человек, 1441 получили ранения. Замминистра отметил и то, что количество машин, стоящих на учете в республике, ежегодно растет. Если в 2020 году на учете стояло 51 909 транспортных средств, то по данным на 1 октября 2024 года их число выросло до 76 515.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/pochti-140-dtp-proizoshlo-v-abkhazii-s-nachala-goda-1052777676.html
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абхазия
Более 900 ДТП произошло в Абхазии с 2020 года
Всего за указанный период сотрудники ГАИ оформили 375 423 правонарушения.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. С 2020 года на дорогах Абхазии произошло 903 дорожно-транспортных происшествий, сообщил замглавы МВД республики Беслан Чкадуа.
В них погибли 255 человек, еще 1165 получили травмы.
Чкадуа отметил, что ведомство усилило работу по выявлению правонарушений, особенно это касается вождения в состоянии опьянения. Так, за четыре года с 2016 по 2020 год в Абхазии произошло 950 ДТП, в которых погибли 320 человек, 1441 получили ранения.
Замминистра отметил и то, что количество машин, стоящих на учете в республике, ежегодно растет. Если в 2020 году на учете стояло 51 909 транспортных средств, то по данным на 1 октября 2024 года их число выросло до 76 515.