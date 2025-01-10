https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/bolee-90-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-rossiyskiy-plen-za-nedelyu-1053380962.html

Более 90 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Более 90 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за неделю составили до 13370 человек, следует из сводки Минобороны России. 10.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-10T15:07+0300

2025-01-10T15:07+0300

2025-01-10T15:07+0300

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В период с 4 по 10 января в плен сдался 91 украинский военный, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, за указанный период ВС России нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА, поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.Ведомство также сообщает, что за это время были освобождены населенные пункты Надия, Курахово, Даченское.Средствами ПВО России с 4 по 10 января были сбиты восемь ракет ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 41 реактивный снаряд HIMARS, 689 украинских беспилотников, российские истребители также сбили украинский МиГ-29.Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39896 БПЛА, 590 ЗРК, 20467 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин РСЗО, 20385 орудий полевой артиллерии и минометов, 30135 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html

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