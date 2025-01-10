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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html
СВО: ВС России вышли на оперативный простор западнее Курахово
СВО: ВС России вышли на оперативный простор западнее Курахово
Sputnik Абхазия
Александр Хроленко, военный обозреватель 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T09:00+0300
2025-01-10T11:04+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Александр Хроленко, военный обозревательПосле освобождения 6 января города Курахово российские войска вышли на оперативный простор и уверенно продвигаются на запад. До границы Днепропетровской области на этом участке фронта остается не более 30 километров. Ускорение российского наступления ведет к росту потерь противника, и это важнее географии – Пентагон и НАТО при всем желании не способны компенсировать уничтоженных бойцов ВСУ новыми поставками оружия и боеприпасов.Штурм города-укрепрайона Курахово по значимости стоит в одном ряду с освобождением Авдеевки и Угледара. Здесь Российская армия эффективно "перемолола" 15-тысячный гарнизон ВСУ.Заметим, расстояние от города Курахово до села Богатырь – 20 километров (на запад). От Богатыря до границы Днепропетровской области – 27 километров по автодороге Н15. Сегодня российские штурмовые группы при поддержке танков развивают успех в Донбассе. По прогнозам украинского командования, территория Донбасса вскоре полностью перейдет под контроль РФ, и в 2025 году основными направлениями российского наступления станут Днепропетровское, Запорожское, Херсонское. Оснований для оптимизма у противника нет. Оперативная обстановка для ВСУ безнадежна и на всех участках фронта. Включая курское приграничье, где ВС России в январе остановили "психическую атаку", и разгромили основные силы бандеровцев.На украинском ТВД за первую неделю 2025 года уничтожено 13 тысяч боевиков и 46 танков ВСУ. За минувшие сутки – "демилитаризованы" 1480 бандеровцев. За время российской спецоперации киевский режим "сжег" более одного миллиона своих солдат (не считая примерно четырех миллионов раненых), и продолжает терять войска со скоростью, которую не способен выдержать в течение 2025 года. Это осознают "болельщики" из Washington Post и Пентагона. Поставки западных вооружений не помогли ВСУ на поле боя, даже американские танки Abrams, самолеты F-16, ракеты ATACMS.На кону – выживание НАТОПентагон еще разрабатывает "план укрепления ВСУ до 2027 года", однако будущее Украины выглядит неопределенным. По мнению западных военных экспертов, результат Кураховской битвы означает, что "ВСУ не имеют сил и ресурсов, чтобы удерживать важные города.На авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января "уходящий" министр обороны США Ллойд Остин выдал нелегитимному Владимиру Зеленскому прощальный "букет" комплиментов (более похожий на эпитафию), и трагикомично констатировал: "Путин не сдается… На кону выживание Украины, безопасность Европы, Соединенных Штатов и мира". Впрочем, американская демагогия о "переворачивании неба и земли" в борьбе с "тиранами" уже никого не впечатляет. Присутствующие на авиабазе подневольные "союзники" давно поняли, что военные и финансовые ресурсы полусотни стран-доноров потрачены зря, "выживание Украины" от США и НАТО не зависит, а за враждебную антироссийскую политику/практику придется еще долго и дорого расплачиваться.Новая администрация Белого дома декларирует мирные инициативы, и кто-то верит в доброго Санта-Клауса из Вашингтона. Однако в подобных ситуациях мудрые китайцы говорят: "Не верь тигру, нюхающему цветы, он готовится к прыжку". США изначально инициировали расширение НАТО и украинский конфликт, ведь это в интересах Америки. Спецпредставитель избранного президента Кит Келлог в эфире Fox News сегодня заявил, что Трамп "не пытается дать что-то Путину или русским", а "пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет". Следовательно, высока вероятность американского "спасения" методом полного уничтожения Украины.А пока – российские войска освободили Курахово, вышли на оперативный простор, и могут перерезать тыловые "дороги жизни" ВСУ, блокировать логистику бандеровских гарнизонов в Покровске, Часовом Яре, Константиновке, Краматорске и Славянске. Взлом всей линии обороны ВСУ в Донбассе и отход уцелевших украинских бригад на правый берег Днепра – значительно ускорят достижение стратегических целей СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/svo-ukhodyaschiy-god-gasit-svet-na-ukraine-1053265297.html
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аналитика, россия, украина, нато
аналитика, россия, украина, нато

СВО: ВС России вышли на оперативный простор западнее Курахово

09:00 10.01.2025 (обновлено: 11:04 10.01.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Александр Хроленко, военный обозреватель
После освобождения 6 января города Курахово российские войска вышли на оперативный простор и уверенно продвигаются на запад. До границы Днепропетровской области на этом участке фронта остается не более 30 километров. Ускорение российского наступления ведет к росту потерь противника, и это важнее географии – Пентагон и НАТО при всем желании не способны компенсировать уничтоженных бойцов ВСУ новыми поставками оружия и боеприпасов.
Штурм города-укрепрайона Курахово по значимости стоит в одном ряду с освобождением Авдеевки и Угледара. Здесь Российская армия эффективно "перемолола" 15-тысячный гарнизон ВСУ.
По данным Минобороны РФ, к 8 января подразделения группировки войск "Восток" значительно продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики.
Заметим, расстояние от города Курахово до села Богатырь – 20 километров (на запад). От Богатыря до границы Днепропетровской области – 27 километров по автодороге Н15. Сегодня российские штурмовые группы при поддержке танков развивают успех в Донбассе. По прогнозам украинского командования, территория Донбасса вскоре полностью перейдет под контроль РФ, и в 2025 году основными направлениями российского наступления станут Днепропетровское, Запорожское, Херсонское. Оснований для оптимизма у противника нет. Оперативная обстановка для ВСУ безнадежна и на всех участках фронта. Включая курское приграничье, где ВС России в январе остановили "психическую атаку", и разгромили основные силы бандеровцев.
На украинском ТВД за первую неделю 2025 года уничтожено 13 тысяч боевиков и 46 танков ВСУ. За минувшие сутки – "демилитаризованы" 1480 бандеровцев. За время российской спецоперации киевский режим "сжег" более одного миллиона своих солдат (не считая примерно четырех миллионов раненых), и продолжает терять войска со скоростью, которую не способен выдержать в течение 2025 года. Это осознают "болельщики" из Washington Post и Пентагона. Поставки западных вооружений не помогли ВСУ на поле боя, даже американские танки Abrams, самолеты F-16, ракеты ATACMS.
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26 декабря 2024, 09:00

На кону – выживание НАТО

Пентагон еще разрабатывает "план укрепления ВСУ до 2027 года", однако будущее Украины выглядит неопределенным. По мнению западных военных экспертов, результат Кураховской битвы означает, что "ВСУ не имеют сил и ресурсов, чтобы удерживать важные города.
Украинские войска все более деморализованы, и следующие несколько недель определят, сможет ли Украина существовать как суверенное государство. Разумеется, вне НАТО, ведь эта организация стратегически и технологически не готова к прямому военному конфликту с могущественной Россией.
На авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января "уходящий" министр обороны США Ллойд Остин выдал нелегитимному Владимиру Зеленскому прощальный "букет" комплиментов (более похожий на эпитафию), и трагикомично констатировал: "Путин не сдается… На кону выживание Украины, безопасность Европы, Соединенных Штатов и мира". Впрочем, американская демагогия о "переворачивании неба и земли" в борьбе с "тиранами" уже никого не впечатляет. Присутствующие на авиабазе подневольные "союзники" давно поняли, что военные и финансовые ресурсы полусотни стран-доноров потрачены зря, "выживание Украины" от США и НАТО не зависит, а за враждебную антироссийскую политику/практику придется еще долго и дорого расплачиваться.
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Новая администрация Белого дома декларирует мирные инициативы, и кто-то верит в доброго Санта-Клауса из Вашингтона. Однако в подобных ситуациях мудрые китайцы говорят: "Не верь тигру, нюхающему цветы, он готовится к прыжку". США изначально инициировали расширение НАТО и украинский конфликт, ведь это в интересах Америки. Спецпредставитель избранного президента Кит Келлог в эфире Fox News сегодня заявил, что Трамп "не пытается дать что-то Путину или русским", а "пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет". Следовательно, высока вероятность американского "спасения" методом полного уничтожения Украины.
Французский историк Эммануэль Тодд констатировал: "Все, кроме нас, считают, что США находятся в упадке. С того момента, как все увидели в войне, что Россия держится. И для тех, кого русские называют глобальным большинством, для них это было своего рода божественным сюрпризом. Это та часть мира, который экономически эксплуатировался Западом. И остальной мир на самом деле ожидает победы России как их освобождения".
А пока – российские войска освободили Курахово, вышли на оперативный простор, и могут перерезать тыловые "дороги жизни" ВСУ, блокировать логистику бандеровских гарнизонов в Покровске, Часовом Яре, Константиновке, Краматорске и Славянске. Взлом всей линии обороны ВСУ в Донбассе и отход уцелевших украинских бригад на правый берег Днепра – значительно ускорят достижение стратегических целей СВО.
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