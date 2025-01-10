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Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 11 по 15 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 11 по 15 января

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 10.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-10T18:37+0300

2025-01-10T18:37+0300

2025-01-10T18:37+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В выходные и праздничные дни, с 11 по 15 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С пятницы по понедельник осадков не ожидается, погода будет относительно теплой. В ночь с 13 на 14 января и 15 января ожидается неустойчивая погода, временами дождь, гроза, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды – 9-10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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