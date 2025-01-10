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Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 11 по 15 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 11 по 15 января
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T18:37+0300
2025-01-10T18:37+0300
2025-01-10T18:37+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В выходные и праздничные дни, с 11 по 15 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С пятницы по понедельник осадков не ожидается, погода будет относительно теплой. В ночь с 13 на 14 января и 15 января ожидается неустойчивая погода, временами дождь, гроза, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды – 9-10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 11 по 15 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. В выходные и праздничные дни, с 11 по 15 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С пятницы по понедельник осадков не ожидается, погода будет относительно теплой. В ночь с 13 на 14 января и 15 января ожидается неустойчивая погода, временами дождь, гроза, местами дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды – 9-10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.