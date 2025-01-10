https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/sredstva-pvo-za-noch-sbili-40-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1053378573.html
Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T10:59+0300
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Средства ПВО России в ночь на 10 января уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в российском Минобороны. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской областями, три – над Брянской областью, два – над Краснодарским краем, один – над Белгородской областью. Еще девять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией
10:59 10.01.2025 (обновлено: 11:09 10.01.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Средства ПВО России в ночь на 10 января уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в российском Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в публикации.
16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской областями, три – над Брянской областью, два – над Краснодарским краем, один – над Белгородской областью. Еще девять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.