https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/sredstva-pvo-za-noch-sbili-40-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1053378573.html

Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. 10.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-10T10:59+0300

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Средства ПВО России в ночь на 10 января уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в российском Минобороны. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской областями, три – над Брянской областью, два – над Краснодарским краем, один – над Белгородской областью. Еще девять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html

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