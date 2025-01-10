Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/sredstva-pvo-za-noch-sbili-40-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1053378573.html
Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T10:59+0300
2025-01-10T11:09+0300
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048128126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fd2ac0a3adc3cc178ac497e5455724d.jpg
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Средства ПВО России в ночь на 10 января уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в российском Минобороны. 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской областями, три – над Брянской областью, два – над Краснодарским краем, один – над Белгородской областью. Еще девять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-zapadnee-kurakhovo-1053377604.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048128126_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_96222a9ee093611d671222332888a619.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за ночь сбили 40 украинских дронов над Россией

10:59 10.01.2025 (обновлено: 11:09 10.01.2025)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Средства ПВО России в ночь на 10 января уничтожили 40 украинских беспилотников, сообщили в российском Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в публикации.

16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской областями, три – над Брянской областью, два – над Краснодарским краем, один – над Белгородской областью. Еще девять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: ВС России вышли на оперативный простор западнее Курахово
09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0